El arbitraje en el Mundial, otra vez en entredicho en el Argentina-Croacia: "No puedo creer que pite ese penalti"

Las críticas hacia el arbitraje en el Mundial de Qatar han continuado en la primera semifinal de esta edición entre Argentina y Croacia. A los comentarios de Leo Messi y el Dibu Martínez tras el encuentro ante Países Bajos, dirigido por Mateu Lahoz, y los de Pepe tras los cuartos de final contra Marruecos, arbitrado por Facundo Tello, se ha sumado este martes Luka Modric, que ha cuestionado algunas decisiones tomadas por el colegiado Daniele Orsato.

El italiano fue el gran protagonista de la primera mitad del choque al señalar un polémico penalti para la Albiceleste, el cuarto concedido a la selección de Scaloni en esta Copa del Mundo, que serviría al capitán argentino para abrir el marcador, hasta entonces empatado a cero. "Estuvimos bien hasta el penalti, que para mí no ha sido", consideró el centrocampista croata tras el partido.

"No me puedo creer que se haya pitado este penalti", reconoce el '10' balcánico, que explica que, en su opinión, Julián Álvarez "tira y se choca con nuestro portero, va a por él", y viene precedido de un córner para Croacia que no indican. La acción, ha señalado, "es un momento clave" que "claro que cambia un poco el partido".

Sobre la actuación de Orsato, Modric ha asegurado que "no me gusta hablar, nunca hablo de árbitros. Pero hoy es imposible no hablar de este árbitro", porque "es uno de los peores que conozco", ha opinado el croata, que ha matizado que no habla solo de la semifinal ante Argentina, si no también en otros encuentros. "Me ha pitado muchas veces y no tengo un buen recuerdo de él. Es un desastre", aseguró el futbolista del Real Madrid.

"A pesar de esto, hay que darle la enhorabuena a Argentina, no quiero quitarles ningún mérito", ha asegurado el capitán del combinado croata, y reconoce que "merecen estar en la final". "Nosotros hemos dado todo pero este primer gol, el penalti, nos ha matado y ya está", ha subrayado de nuevo, poniendo ya el punto de mira en el choque por el tercer puesto, que podría ser el último en el que el '10' se pone la elástica ajedrezada en un Mundial.