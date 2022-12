Mourinho, entre los candidatos para ser el nuevo seleccionador portugués

Fernando Santos tiene los días contados como seleccionador portugués, el de Lisboa parece haber terminado su ciclo tras el Mundial de Qatar y la federación lusa ya estaría buscando sustituto. Entre ellos sobresale el nombre de José Mourinho, un hombre que ya estuvo cerca de tomar las riendas del combinado nacional durante su etapa en el Real Madrid y que podría, ahora sí, preparar un proyecto sólido de cara a la Eurocopa de 2024.

Según informa el diario A Bola, la federación ya mantiene contactos con Santos para alcanzar un acuerdo de rescisión del contrato, a la vez que piensa ya en su sustituto. Tal y como se menciona en este medio, el sueño del organismo luso es convencer a José Mourinho para el puesto de seleccionador, un proyecto realmente complejo por el contrato que lo mantiene atado a la Roma.

'The Special One' firmó un acuerdo de 7 millones por temporada hasta 2024 con el equipo de la capital italiana, con opción a ampliarlo a 2025, pero eso no es lo único que complica su llegada al banquillo de la selección. El gran obstáculo a salvar por la federación portuguesa es el proyecto a largo plazo que se ha generado en torno a la figura de Mourinho, confirmado por la conquista de la Conference League y la llegada de Paulo Dybala.

Según apunta el diario italiano La Gazzetta dello Sport, en Portugal se barajan más opciones además de Mourinho: Paulo Fonseca (técnico del Lille) y Rui Jorge (técnico de la sub-21), como alternativas al laureado técnico.