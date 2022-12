Croacia alcanzó las semifinales del Mundial tras batir a Brasil, un gran hito de una selección liderada, dentro y fuera del campo, por Luka Modric. En el partido ante la 'canarinha' fue clave Domenik Livakovic, guardameta revelación, que hace meses recibió una emotiva lección del jugador del Real Madrid, ahora aplaudida por miles de hinchas en redes sociales.

En un vídeo que ha sacado a la luz la FIFA -perteneciente al documental de Netflix Capitanes- se puede escuchar una charla entre el capitán y el joven portero durante la fase de clasificación en la que le insta a seguir trabajando por sus metas.

"No veo tu progreso en la selección. ¿Es porque hay presión?", le pregunta el veterano centrocampista. Ante la dubitativa repuesta de Livakovic, el capitán toma la iniciativa de la conversación y le regala una bonita lección sobre el proceso de aprendizaje.

"Creo que puede ser porque no transmites seguridad y eso se contagia al equipo. Todo el mundo comete errores, dime una persona que no los haga. ¿Por qué tú no puedes cometer uno? Creo que el problema es que tienes miedo y eso al final solo hace las cosas peores", le explica Modric a su joven compañero, al que luego elogia. "Eres un gran portero. Lo sabes, ¿verdad?".

Miles de usuarios han comentado el vídeo, aplaudiendo el liderazgo del '10' de la selección ajedrezada, que muy probablemente tiene como resultado las grandes actuaciones de Livakovic en este Mundial. En el momento en el que se produjo la conversación el portero había perdido el puesto en la portería, y ahora, meses después, está siguiendo los pasos de Subasic, héroe bajo palos que llevó a Croacia a la final en la edición de 2018.