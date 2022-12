El seleccionador de Marruecos Regragui tampoco quiere que Ronaldo sea titular: "Es uno de los mejores"

El seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, admitió que personalmente preferiría que este sábado, en su duelo de cuartos de final del Mundial de Qatar, "no jugase Cristiano Ronaldo, uno de los mejores de la historia", y dejó claro que quieren demostrar que su equipo y África "se merecen estar aquí".

"No sé si Ronaldo será titular, yo espero que no. Como entrenador, sé que es uno de los mejores jugadores de la historia y por eso me encantaría que no jugase", subrayó Walid Regragui en la rueda de prensa previa al duelo con los de Fernando Santos.

De todos modos, el técnico no quiere centrarse en su rival. "Ellos tienen hambre porque también quieren entrar en los libros de historia. Nuestros jugadores tienen hambre y todavía no estamos satisfechos con lo que hemos hecho hasta ahora", recalcó el franco-marroquí.

"Todos creían saber quién iba a ganar el Mundial y ahora nosotros también estamos aquí. Es una sensación positiva para nosotros, sabemos que podemos hacer historia y, sí, queremos demostrar que Marruecos merece estar aquí, que África merece estar aquí, que el fútbol es global", agregó Regragui, que no olvida tampoco que tendrán "más seguidores en el estadio". "Podemos conseguirlo", admitió.

Por otro lado, el seleccionador de Marruecos desconoce por qué no hay más entrenadores árabes en clubes de Europa. "Mejor preguntarles a ellos. Considero que es una cuestión cultural. Quiero cambiar esa mentalidad, pienso que un montón de entrenadores africanos podrían entrenar a clubes europeos", afirmó.