Brasil buscará este viernes el pase a semifinales en su encuentro contra Croacia en el Mundial de Qatar y, a pesar de partir como favorita, los seguidores brasileños no están volcados con la selección como en anteriores ocasiones. El ex jugador del Real Madrid, Kaká, ha cargado en la cadena BeIN Sport contra la afición brasileña por la falta de apoyo y las constantes críticas negativas al grupo. Hasta el punto de decir que solo ven a Ronaldo Nazario "como a un gordo por la calle", y declarar que los brasileños no reconocemos nuestros talentos.

“Es extraño decir esto, pero a veces sucede. Los brasileños no reconocemos nuestros talentos. Si ven a Ronaldo caminando por aquí, piensan ‘wow’, porque él es algo diferente. En Brasil, es solo otro gordo caminando por la calle“, sentenció el ex futbolista del Milan.

El Fenómeno, campeón de los Mundiales 1994 y 2002, es considerado una de las grandes glorias del fútbol brasileño junto, aunque por debajo, de Pelé o Garrincha, y según Kaká "no hay un clamor tan grande por él como sí lo hay en otros países". Incluso, el ganador del Balón de Oro 2007 sostuvo que esto es una característica de su país: “Ahora mismo mucha gente está hablando de Neymar de forma negativa”.

Además, no descartó que esto pueda deberse a sus posiciones políticas: “Es extraño, tal vez tenga algo que ver”. Ante la atenta mirada de ex futbolistas ingleses como John Terry y Gary Neville, Kaká insistió: “Veo mucho más respeto por ellos fuera del país que en Brasil”.