Mucho se ha hablado y especulado sobre el futuro del todavía seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, tras la derrota ante Marruecos en los octavos de final del Mundial de Qatar. Ni el propio Luis Enrique ni Luis Rubiales quisieron anticipar novedades en caliente tras el fracaso y dejaron en el aire la continuidad del asturiano al frente de 'La Roja', que se decidiría en las siguientes semanas según señalaron ambos.

Sea cuando sea, es evidente que se trata de algo inminente, porque la RFEF necesita comenzar a planificar el futuro. Esto implicaría que Luis Enrique esté viviendo de verdad las últimas horas al frente de la Selección española, después de un proceso de cuatro años en el cargo, interrumpidos por el triste fallecimiento de su hija, en los que instauró una idea, intentó ejecutarla hasta las últimas consecuencias, y no logró los resultados que se esperaban de él, aunque él afirme estar contento con su trabajo.

Fin de ciclo inevitable para un seleccionador que llegó después del 'batacazo' del Mundial de Rusia en 2018, y se marchará después de un fracaso mayúsculo en el Mundial de Qatar. En medio, una actuación decente en la Eurocopa que se saldó de forma cruel, y una final de Liga de Naciones que la UEFA 'birló' a España con un fuera de juego de Mbappé que nadie quiso ver ni señalar amparándose en la ambigüedad del reglamento. Luces y sombras para una gestión más enfocada en la construcción de una selección a su imagen y semejanza que en lo puramente deportivo, que arroja además el peor balance de un seleccionador en los últimos 40 años.

Su obsesión con cierto perfil de jugador, muy alejado del tipo físico y potente que exige el fútbol en 2022, lastró las posibilidades de España durante su estancia en el banquillo, aunque quizá no disponía de los mejores mimbres para confeccionar un equipo ganador. Tampoco los buscó donde debía buscarlos, y se centró más en darle bola a jugadores con importancia residual en sus clubes y en debutantes sin experiencia ni ritmo élite de competición.

Su idea de juego quedó anquilosada en el lejano 2010 y se emperró en revivir un estilo de juego que quedó obsoleto, alentado por buena parte de la afición española, con jugadores incapaces de alcanzar la excelencia futbolística de los Xavi, Iniesta, Xabi Alonso y demás 'jugones'. Para ello, sacrificó cualquier atisbo de 'plan B' y fue a muerte con su esquema. Le salió mal, claramente, por no saber o no querer leer lo que necesita el fútbol del siglo XXI, pero estuvo cegado ante la realidad por su conflicto perenne con la prensa y por su cabezonería natural. Cuanto más se le discutieron sus decisiones, más se empeñó en ellas. Así, hasta el precipicio.

Todas sus iniciativas tuvieron buen fondo, aunque no acertase en sus elecciones. Su insistencia en convertirse en el líder visible de la Selección para proteger a sus jugadores, encomiable, pero le dejó sin un auténtico líder sobre el césped que enderezase a sus jugadores. Su breve escarceo con el mundo de las redes sociales en Twitch e Instagram, gran propuesta para acercar a la gente joven a 'La Roja', aunque quizá no la más seria ni adecuada en el contexto de un Mundial. Fue el seleccionador que más apostó por el futuro, fuese el que fuese, ya que hizo debutar a más de 30 jugadores distintos, pero no quiso mantener una serie de convocatorias consistentes. Lo hizo todo a su estilo, con personalidad, pero no le salió bien.