Los candidatos para sustituir a Luis Enrique a los mandos de La Roja: Luis de la Fuente, Marcelino, Roberto Martínez...

Los altos mandos de la Federación Española de Fútbol (RFEF) se enfrentan ahora a un periodo de reflexión sobre el futuro de la selección. El cese o la renuncia de Luis Enrique son las dos opciones más probables tras la eliminación de España del Mundial, y ya comienzan a aparecer los primeros nombres que podrían relevarle en el banquillo.

Luis de la Fuente, un técnico de 'la casa'

Horas después de la derrota en penaltis contra Marruecos comenzaron a dispararse los primeros rumores, una lista con varios nombres entre los que poco a poco fue ganando fuerza el de Luis de la Fuente. Según el diario deportivo Marca, el seleccionador de la sub 21 se ha convertido en los últimos meses en la opción más segura en caso de revolución.

Su experiencia en 'la casa', su trabajo previo con muchos de los futbolistas que ahora componen el primer equipo y sus éxitos (Las Eurocopas sub 19 y sub 21 y la plata olímpica), le avalan para el gran reto. Eso sí, no cuenta con experiencia previa en la máxima élite, aunque al menos sería una gran opción como líder de una transición antes de la llegada de un nuevo seleccionador.

Marcelino García Toral, el 'eterno' candidato

Por detrás del riojano estaría Marcelino García Toral, un técnico que lleva años siendo señalado como posible líder de La Roja. Su último trabajo fue en el banquillo del Athletic Club de Bilbao, donde terminó con 28 victorias, 26 empates y 21 derrotas en 75 partidos. Con el equipo vasco logró su cuarto título como entrenador, la Supercopa de España batiendo al Real Madrid en semifinales y al Barça en la final.

Su llegada al banquillo del combinado nacional no supondría -según el estilo de juego que acostumbra a plasmar en sus equipos- una revolución total, pero sí importantes cambios en las convocatorias.

Un cambio de aires para Roberto Martínez

Prestigio y experiencia demostrada, Roberto Martínez cuenta en su currículum con la valiosa trayectoria al frente de la selección nacional de Bélgica, y podría cambiar de aires tras dimitir de su cargo en Qatar. Más allá de su conocimiento del fútbol de naciones, también destaca por su capacidad de adaptación a diferentes sistemas como ya demostró antes en su paso por el fútbol inglés.

Otros entrenadores españoles en 'paro'

Los anteriores han sido los más sonados, pero también hay varios técnicos españoles de renombre sin trabajo. Rafa Benítez o José Bordalás también han sonado como posibles seleccionadores en los últimos años, a los que se unirían ahora opciones menos probables como Aitor Karanka, Robert Moreno o Albert Celades (estos dos últimos con experiencia como ayudantes).

La decisión de la RFEF podría conocerse muy pronto

Tal y como señaló este miércoles EFE, desde la Federación se trasladó la intención de resolver el futuro del banquillo en las próximas horas. Todo depende de la cumbre que mantendrán Luis Enrique, Luis Rubiales y Jose Francisco Molina, en la que entran varios factores en juego.