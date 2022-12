El seleccionador neerlandés Louis Van Gaal atendió a los medios de comunicación a pocos días de enfrentarse contra Argentina en los cuartos de final del Mundial de Qatar, y dejó claras las intenciones de su equipo de tomarse la revancha con la albiceleste, y cómo concibe él la eliminatoria del próximo viernes: "Tenemos una cuenta pendiente".

El técnico de Países Bajos recordó con amargura lo que sucedió entre ambas selecciones en las semifinales del Mundial de Brasil en 2014, cuando Argentina accedió a la final después de un partido y una tanda de penaltis trepidantes. "No me gusta mirar atrás. Pensé que ganaríamos entonces, incluso cuando hice los cambios" añadió Van Gaal, que no parece haber olvidado aquel partido en el que no pudo contar con su portero especialista para los penaltis al haber agotado sus cambios antes de tiempo.

El preparador neerlandés aprovechó el recuerdo de aquel último precedente entre ambos combinados para criticar de forma velada el papel de Messi en la selección argentina y cuáles son sus puntos débiles: "Por supuesto que Messi es su jugador más peligroso y creativo, es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. Por otra parte, no participa mucho en el juego cuando el adversario tiene la posesión. En la semifinal que jugamos contra Argentina en 2014, por ejemplo, no tocó un balón, aunque perdimos en los penaltis. Ahí está nuestra oportunidad".

Van Gaal también valoró la presencia de su equipo en cuartos de final después de algunas duras críticas recibidas por su juego, algo que no le quita presión ahora. "Queremos ser campeones del mundo. Lo dije desde el principio y mis jugadores han aceptado ese objetivo. Aunque no sea la mayor oportunidad, queremos aprovecharla", declaró el técnico, aunque matizó sus palabras. "Dije que podemos serlo, no que lo vayamos a ser" aclaró. "Pero podemos serlo. Pero si al final no lo somos no podemos decir que hayamos fracasado".

Además, para concluir, Louis Van Gaal repasó lo que ha sido hasta el momento su tercera etapa como seleccionador neerlandés, en la que lleva actualmente diecinueve encuentros seguidos sin perder. Ahora aspira a realizar un buen papel antes de dejar el cargo de nuevo. "En principio me retiraré, pero nunca se debe decir nunca", indicó. El seleccionador de la 'Oranje', que sustituyó en verano del 2021 a Frank De Boer, recalcó que asumió el cargo en la selección "por el interés del fútbol neerlandés". "Nunca puedes decir nunca pero no sabes qué ofertas pueden llegar a la mesa".