El Comité Olímpico Internacional es claro: "No es el momento de levantar las sanciones al deporte ruso"

Las sanciones al deporte ruso derivadas de la invasión de Ucrania por parte del ejército de su país no tienen visos de ser levantadas a corto plazo, tras señalar el Comité Olímpico Internacional que su posición es la misma "desde febrero". "Nuestra postura no ha cambiado desde febrero", dijo el portavoz del organismo, Mark Adams, que se remitió a un reciente discurso del presidente Thomas Bach anta la asamblea de comités olímpicos nacionales. "Si el presidente dejó algo claro es que este no es el momento de levantar las sanciones", señaló.

La situación de la guerra "es cambiante" y es objeto de seguimiento diario, dijo Adams, pero recordó que "la misión del Movimiento Olímpico es unir al mundo en paz".

Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de este 2022, entre los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos de invierno de Pekín, lo que el COI consideró una ruptura de la tregua olímpica. Por ello, recomendó a las federaciones que no organizasen competición alguna en el territorio de Rusia o su aliado Bielorrusia y que sus deportistas solo compitiesen si eran privados de los símbolos de su país.

En la práctica, no hay rusos ni bielorrusos participando en prácticamente ningún deporte, con la excepción más notable de los circuitos profesionales de tenis.

Finales de baloncesto y balonmano en París 2024

La Ejecutiva del COI mantuvo este lunes en Lausana (Suiza) la primera de tres jornadas de reuniones, en la que escuchó un "informe sólido" de los organizadores de París 2024, los próximos Juegos en la lista, con la buena noticia para ellos del acuerdo alcanzado con FIBA, federación internacional de baloncesto, para disputar la fase de grupos en Lille, a 200 km de la capital.

Es "una aprobación provisional", precisó el director ejecutivo del COI para los Juegos Olímpicos, Christophe Dubi, que indicó que, al tratarse el estadio Pierre-Mauroy de un pabellón polideportivo, requiere un acondicionamiento técnico del que estará pendiente la FIBA para dar su visto bueno definitivo. En ese mismo escenario se disputará la fase final del balonmano.

Decisiones como esta que apuestan por el aprovechamiento de las instalaciones ya existentes permitirán al comité organizador presentar un presupuesto equilibrado el próximo lunes ante su consejo de administración, comentó Dubi.

El director ejecutivo habló de un "trabajo de forense" por parte de París 2024 "para buscar de dónde ahorrar y de dónde sacar nuevos ingresos".