Los motivos del silencio de Mbappé durante el Mundial de Qatar: su futuro y el boicot a los patrocinadores

Kylian Mbappé es indiscutiblemente una de las mayores estrellas del Mundial de Qatar, si no es ya la más grande de todas. Y lo está refrendando en el campo, dejando exhibiciones de poderío físico y calidad en cada encuentro en el que participa. Por tanto, no es extraño que sus 5 goles y 2 asistencias en apenas 4 partidos le hayan hecho valedor de ganar el trofeo de 'MVP' en tres de ellos, sobre todo cuando apenas jugó 15 minutos en la derrota de Francia ante Túnez. Lo llamativo en estos casos, no obstante, ha sido su actitud. Lejos de cumplir con lo esperado, el crack francés ocultó el logotipo de la cerveza que patrocina esos galardones, y declinó acudir a rueda de prensa tras los encuentros de Australia y Dinamarca.

La imagen de Mbappé en el campo de juego durante el Mundial está siendo la misma a la que tiene acostumbrado a todo el mundo durante la temporada regular. Abre las defensa con la misma facilidad que siempre, y encuentra el fondo de la red cada vez que se lo propone. Lo que sí ha cambiado, y lo lleva haciendo desde el culebrón por su 'no fichaje' por el Real Madrid, es su relación con la prensa y sus apariciones e intervenciones públicas, cada vez más escasas. Antes de todo aquello, eso sí, era él mismo el que buscaba cada oportunidad para hacerse protagonista y dejar caer la información que le interesaba.

Esta situación ha llegado a su punto álgido en Qatar, donde Mbappé apenas ha pronunciado palabra públicamente, y viene en parte motivada por el verdadero objeto de la polémica: su rechazo a colaborar con determinadas marcas y patrocinadores. Esta decisión de Mbappé, amparada por los consejos de su entorno, no presenta ninguna novedad en lo que a su carrera se refiere, especialmente en el seno de la selección francesa, pero sí ha sorprendido ver estos gestos reivindicativos en un Mundial, cuando encima el futbolista del PSG había estado rechazando hablar tras los partidos a pesar de las exigencias de la FIFA en este sentido.

El comportamiento de Kylian Mbappé está provocando un doble problema a su alrededor, tanto para la federación francesa como para su actual club. Su insubordinación a la hora de comparecer ante los medios durante el torneo cuando le correspondía, como indica el reglamento, ha costado varias sanciones económicas a la federación francesa, y daña la imagen pública de un futbolista que discrimina entre anunciantes y patrocinadores precisamente para cuidar su imagen pública.

En ese sentido, el otro conflicto en el que se encuentra inmerso es el de los patrocinadores. Durante el Mundial de Qatar, Mbappé ha evitado en cada partido posar con la imagen de Budweiser, marca de cerveza que patrocina el Mundial, visible en el trofeo de 'MVP'. Sin embargo, no es la primera vez que se comporta así. Durante el último año, Mbappé ha eludido todos los actos y colaboraciones con marcas que no se corresponden con la imagen que quiere construir de sí mismo. Casas de apuestas, refrescos azucarados, cadenas de comida rápida... Mbappé rechaza y evita vincular su imagen a cualquier empresa cuya actividad no vaya en consonancia con los valores que pretende transmitir como figura pública.

Los problemas con la prensa no parece que vayan a terminar pronto, pero el propio Mbappé rompió su silencio para asegurar que será él quién pague las sanciones que le imponga la FIFA a la FFF, ya que su federación "no tiene por qué pagar por mi decisión". Todo ello para no hablar de su futuro durante el Mundial y blindar el vestuario de la vigente campeona.

En cambio, el tema con los patrocinadores es más complejo. Tanto, que fue determinante en su negociación infructuosa con el Real Madrid. El parisino quiere tener bajo control todo lo que incumbe a su imagen y su valor como marca en sí mismo, y no ha dudado hasta el momento en dejar tirada a su selección y a su club siempre que no le ha convencido un anuncio o una empresa.