La altura del juego no solamente se mide por la grandeza de los jugadores, sino por la perspectiva al contemplar los fallos y mejorarlos. Uno de los métodos que Luis Enrique utiliza es un andamio, que transporta cada vez que la Roja se mueve. Se trata de un conjunto de barras que, una vez montadas, acompañadas de un buen equipo tecnológico, le otorgan esa visión para dirigir mejor a los internacionales.

De cara al encuentro que enfrentará este martes a la selección española con Marruecos, Luis Enrique, desde su artilugio, ha dirigido a todos los componentes de la Roja. Busquets, Marcos, Alonso, Gavi, Pedri, Carlos, todos ellos asimilan este método de entreno y atienden las órdenes de Lucho que mide la velocidad, el ritmo de juego, los movimientos de presión e incluso los posibles cambios que puede efectuar para alcanzar la victoria y llegar a cuartos en este Mundial de Qatar.

Que Luis Enrique utilice un andamio no es nuevo. Desde la temporada 2013-2014, cuando dirigía al Celta de Vigo, se subió a una montaña para grabar los entrenamientos y, desde entonces, su equipo está acostumbrado a viajar con todo tipo de artilugios, para que los internacionales sean completamente eficaces. Pero no va solo, se dota de alta tecnología con una enorme pantalla, a modo de VAR particular, mediante el que analiza las jugadas que usarán en el enfrentamiento con Marruecos. El vídeo que ha publicado la RFEF lo confirma.