Sterling deja el Mundial por un robo armado en su casa mientras su familia estaba dentro

Raheem Sterling estuvo ausente en los octavos de final entre Inglaterra y Senegal, que se saldó con la victoria de los británicos, después de decidir volver a Reino Unido al enterarse de que se había producido un robo armado en su casa mientras estaba su familia dentro.

El internacional inglés dejó la concentración con su selección para estar al lado de su mujer y sus hijos, que se encontraban en el interior de la vivienda cuando tuvo lugar el asalto, en el que los ladrones se llevaron un botín por valor de 300.000 libras, según recoge Mirror.

Por el momento se desconoce si el futbolista retornará a Qatar o si se quedará en Inglaterra. Su seleccionador, Gareth Southgate, tampoco pudo asegurar en la rueda de prensa posterior al encuentro si Sterling volverá con el combinado nacional para el resto de Mundial.

"No os puedo decir en este momento", explicó el técnico, que apuntó que "no quiero meterle ningún tipo de presión. A veces, el fútbol no es lo más importante, la familia está primero", consideró.

Southgate señaló que el delantero "necesita espacio" y el deseo de cuerpo técnico e internacionales es "respetarle y no entrar en muchos detalles". Además, el seleccionador apuntó que aunque "no es la situación ideal para el grupo antes de un gran partido", para Sterling "es insignificante en un momento como este para él".

El capitán de los 'Three Lions', Harry Kane, también se pronunció sobre la marcha de su compañero y le envió un mensaje de apoyo a él y a su familia: "Veremos cómo evoluciona día a día. Estoy seguro de que Raheem hablará con el entrenador y tomará la mejor decisión para él y para su familia. Eso es lo más importante", señaló. "Le mandamos nuestro ánimo y esperamos verle lo antes posible", añadió el jugador del Tottenham.