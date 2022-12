Luis Enrique revela en qué va a gastar el dinero que gana con sus retransmisiones en Twitch

En apenas dos semanas, Luis Enrique se ha convertido en uno de los streamers más seguidos en Twitch, la plataforma desde donde responde sin tapujos las preguntas de sus seguidores y comparte a diario sus opiniones sobre la participación de España en el Mundial de Qatar.

El entrenador de la selección española de fútbol ronda los 790.000 seguidores en su canal, donde además tiene 5.317 suscriptores, según ha revelado en una de sus últimas retransmisiones, donde ha explicado cuánto se puede cobrar en esta plataforma.

"Aquí, cuando te haces tu canal de Twitch, mi hijo, por ejemplo, habló con ellos. Se ve que hay diferentes contratos, 60-40, 50-50 o 70-30. Es decir, se lleva la mitad Twitch de lo que cobramos", ha indicado.

Del montante restante, prosigue el técnico español, hay otra parte que se lleva Hacienda, "así que a contribuir", ha manifestado.

Aunque el seleccionador no ha dado cifras exactas de cuánto gana, Vanitatis apunta que los ingresos económicos de Luis Enrique a través de Twitch podrían rondar entre 6.000 y 7.000 euros por retransmisión.

Eso sí, el entrenador ha dejado ya claro el destino de ese dinero, ya que él no se quedará "ningún euro", ha insistido. "Todo lo que se gane será para una buena causa que os informaré en su debido momento. Evidentemente, tampoco quiero que me cueste dinero esto, no voy tan sobrado", ha zanjado.