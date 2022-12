Después del partido disputado entre Japón y España en su pase a octavos, Luis Enrique no estaba nada contento con el juego dado por la Roja. Tras el encuentro, hizo unas declaraciones que no dejaron a nadie indiferente: "no tengo nada que celebrar", señaló Lucho.

Su intención, como afirmó en todas las ruedas de prensa previas al partido, era "ir a por todas, jugar al ataque y salir a ganar", pero durante la primera parte los errores sucesivos de los jugadores y la presión por salir a ganar y no disfrutar del encuentro, a pesar del gol marcado por Morata, hizo que durante la segunda parte se descentralizara todo.

Luis Enrique dijo que "el partido ha empezado de manera muy positiva, hemos marcado y hemos defendido con balón, sin sufrir ninguna situación de peligro del rival. En el descanso les he dicho a los chicos: 'cuidado que esta gente va a atacar, que ya no tienen nada que perder'... pero no hemos sabido gestionarlo. Hemos entrado en modo colapso y, si hubiesen necesitado meternos dos más, nos los hubiesen marcado. No tengo nada que celebrar. Estamos en octavos, que era el objetivo, pero no tengo nada que celebrar", sentenció.