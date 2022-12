El momento de Alexia Putellas con su familia antes de la Eurocopa que ya reflejaba la situación de la selección española

El conflicto en el seno de la selección española femenina de fútbol entre jugadoras, seleccionador y RFEF estalló a finales del pasado mes de agosto, cuando se cumplía apenas un mes desde el tempranero adiós de España en la Eurocopa de Inglaterra, lo que supuso un punto de inflexión en el grupo. Así se confirma ahora en el segundo capítulo de Alexia, Labor Omnia Vincit, la serie documental de Amazon Prime Video de Alexia Putellas, una de las capitanas.

El episodio, que está grabado antes de que se dispute el campeonato europeo, recoge un momento de la futbolista del FC Barcelona junto a su familia, cuando, durante una comida, le preguntan cómo ve al combinado nacional para el torneo.

Alexia permanece seria, hace un gesto de resignación, y piensa detenidamente su respuesta mientras se hace un silencio en la mesa. "Pues, no sé si...", comienza, haciendo una pausa y reformulando sus palabras hasta contestar: "Bueno, en eso estamos. Espero que bien".

Un instante después, la ganadora de dos Balones de Oro reconoce que la Champions League, la Eurocopa, el Mundial y los Juegos Olímpicos están entre sus objetivos desde hace varios años pero, al mismo tiempo, apunta que "no puede ser que valga cualquier condición para jugar la Eurocopa".

En este sentido, la mejor jugadora del mundo señala la que a día de hoy es la principal reivindicación de las 15 internacionales que pidieron no ser convocadas hasta que no hubiesen cambios: "No es jugarla, lo que queremos es ganarla".

Putellas compara las condiciones de otras selecciones, por las que "se está apostando, invirtiendo", y la española, por ejemplo, en los desplazamientos a otros países para jugar los partidos, pues el resto de combinados nacionales viajan en avión, lo que se nota después en el descanso de las jugadoras. "Son pequeños destalles que, al final, en la superélite sí que se notan", explica la centrocampista, que hace hincapié en que "falta ese punto de acabar de ser profesionales".

De igual forma se ha expresado la futbolista en una entrevista para la Agencia EFE en la presentación del documental, donde ha explicado que el conflicto debe solucionarse de manera interna con "la finalidad de que la selección gane un título en un futuro próximo y sea líder en el proyecto de selección femenina como lo es en la masculina".