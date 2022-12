Una de las sorpresas de este Mundial es Rodri Hernández, el central de La Roja que ha dado las claves de su día a día dentro de la selección y el cambio de posición de pivote a central que Luis Enrique le ha asignado.

El mediocentro explica en los medios de la RFEF que ya había jugado "alguna vez de central" con el City, "sobre todo en la primera temporada que llegué". Es una posición que "no es nueva para mí. No he jugado muchos partidos, pero en muchos conceptos se parece al pivote", afirmó.

En el vídeo se observa cómo Luis Enrique corrige algunos aspectos del juego "debido a que todavía te crees pivote". Rodri puntualiza con posterioridad las características de su nueva posición: "Los movimientos no tienen nada que ver, son más explosivos, sobre todo los apoyos, estás siempre lateralizando. Es un poquito más sacrificada en el sentido de que hay que estar un poquito más pendiente cuando no tienes el balón que cuando lo tienes. Y, sobre todo, tienes que estar muy sincronizado con los compañeros para el fuera de juego, fundamentalmente. Hablar es importante".