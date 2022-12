Luis Enrique responde a todo: la camiseta de Gavi a la princesa Leonor, los futbolistas sin minutos en el Mundial, el mensaje a Gayá...

El décimo directo en Twitch de Luis Enrique desde que la selección española aterrizó en Doha para disputar el Mundial de Qatar volvió a mostrar este miércoles su versión más cercana, divertida y desenfadada. Desde su set-up, el técnico asturiano abordó temas desde la alineación ante Japón hasta la camiseta firmada de Gavi a la princesa Leonor, y aprovechó para enviarle un mensaje a José Gayá, que tuvo que abandonar el campo base de La Roja tras lesionarse en el tobillo.

El seleccionador reconoció que tiene en mente algunos cambios en el once titular de cara al encuentro ante el combinado nipón, aunque quiso dejar claro que no sería una cuestión de dar descanso a quienes hayan disfrutado de más minutos, si no de que jueguen "los más apropiados para el tipo de partido".

En este sentido, Luis Enrique ha insistido de nuevo en que sus futbolistas saldrán a por la victoria porque "especular" en este tipo de competiciones, puede provocar que se den circunstancias que "luego te quedas sin tiempo para arreglar". Así, hizo referencia a sus palabras en rueda de prensa, cuando se puso en el supuesto de que Japón y Costa Rica marcasen gol en los últimos minutos del encuentro, ya sin tiempo para reaccionar.

También respondió a la pregunta de si habrá internacionales que se queden sin disputar ni un solo minuto en la cita mundialista. "Desgraciadamente, sí", confirmó el entrenador, que quiso dejar claro que "tengo confianza en todos ellos y todos podrían jugar", pero él y su cuerpo técnico "haremos lo que considere que necesita el partido en cada momento", a pesar de que haya quien se quede sin saltar al terreno de juego.

El entrenador recordó que en la Eurocopa de 2021 fue Diego Llorente el que no debutó, algo que "lamentamos profundamente", ya que reconoce que es una tarea "difícil de gestionar" para el jugador y su familia, "que se llevan una alegría muy grande cuando lo convocas", y después al no poder jugar "se queda con ese punto de rabia y de desencanto".

De igual forma, se ha acordado de José Luis Gayá, convocado para ser uno de los laterales izquierdo de la selección en Qatar y que tuvo que abandonar la concentración tras lesionarse. "Le mando un fuerte abrazo, a pesar de que entiendo que no quiera verme ni en pintura", ha asegurado, al mismo tiempo que señalaba que "nos acordamos mucho de él".

Luis Enrique también se ha atrevido a contestar a quienes le preguntaban si Gavi llegaría a ser rey de España, uno de los temas más comentados en redes sociales desde que el centrocampista del FC Barcelona le firmase una camiseta a Felipe VI dirigida a su hija, la princesa Leonor, gran admiradora del futbolista.

El seleccionador se ha reído al leer la pregunta de unos seguidores y ha confirmado que "ya me he enterado de la noticia... de cómo os gusta el cachondeo y darle la vuelta a todo...", les ha dicho antes de responder a la pregunta: "La verdad es que no lo veo".

Siempre curiosos sus seguidores, han decidido preguntarle al técnico si sus jugadores tenían permitido un 'vladimir'. "Una curiosa expresión... me imagino lo que puede ser", ha dicho entre risas. "Aquí todo lo que signifique liberarse y estar en plenitud... es bienvenido", ha afirmado, dejando claro que la condición es "que no moleste a los demás". "No hace falta que se lo diga al míster", ha señalado.