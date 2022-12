La faceta 'tiktoker' de Iker Casillas no ha pasado desapercibida para nadie. El exguardameta acumula más de 3,8 millones de seguidores en la plataforma y millones de reproducciones en sus vídeos. Sin embargo, su contenido no es del gusto de todo el mundo, y Fernando Hierro se ha alzado entre quienes no les agrada lo que hace el cancerbero en la red social.

El que fuese defensor del Real Madrid y la selección española, y compañero de Casillas en ambos vestuarios, ha sido sincero con su amigo y le ha dicho que no le gustan sus vídeos. Así lo ha compartido el exportero, precisamente, a través de su TikTok.

"¿Qué piensas de mis tiktoks? A ver, di", le pregunta el mostoleño aguantando la risa, sabiendo ya cuál sería la respuesta de Hierro: "Que eres un ridículo", le contesta sin contemplaciones.

El defensor le explica al portero que "estás haciendo el ridículo", porque "eres un antiguo que te quieres modernizar". "Que no, que estás haciendo el ridículo. Vuelve a ser normal", le pide mientras Casillas sonríe divertido.

"Tengo el mayor hater de todos…", ha escrito el madrileño junto al clip, que ya acumula más de 1,7 millones de reproducciones, más de 156.000 'likes' y más de 2.000 comentarios.