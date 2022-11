Luis Enrique y Hansi Flick se han "citado para la final"

El seleccionador español, Luis Enrique, afirmó en la última retransmisión de su canal de Twich que jugar contra Alemania "ha sido uno de los partidos más entretenidos de los que ha habido hasta ahora. He quedado con Hansi Flick en vernos en la final", señaló. Los encuentros ya empiezan a jugarse a todo o nada para pasar a octavos y Lucho ha querido dejar claro que los días de los encuentros de La Roja, minimizará su presencia en el canal.

También señaló que "en el Mundial, el nivel físico y técnico es como el de los mejores partidos de la Champions". Después del choque de titanes contra Alemania, "en el vestuario había un espíritu como si hubiéramos perdido algo, un sentimiento de que se nos había escapado la clasificación".

Pero el seleccionador quiso quitarle hierro "porque por una parte es bueno al ver el nivel que tiene el equipo, que no le vale ser líder del grupo de la muerte, hay que reflexionar bien y verlo con tranquilidad".

Quiso resaltar el papel del portero Unai Simón, del quien dijo que "si no jugara bien con los pies no podría ser el portero de la selección. Cumple con todas las facetas que necesitamos. Por ejemplo, dominar el fútbol aéreo, como se vio contra Alemania".

El chat del canal de Twich también se preocupaba de preguntarle por lo que un entrenador debe transmitir a sus jugadores y, en el tono que le caracteriza, Luis Enrique quiso aclarar que "en esto del fútbol ha llegado un punto que hemos perdido el norte. Lo primero que deberían enseñar a los entrenadores es que esto es un show, un espectáculo, hay mucha gente viéndote. Es como ir a una obra de teatro y que sea aburrida. Al final no habrá nadie en el teatro. El problema es que la necesidad de ganar es tanta que todos piensan en defender. Lo veo de otra manera. Igual es una gilipollez mía, pero estoy convencido de esto. No sé si vamos a ganar o perder, no lo podemos garantizar, y se lo digo a los jugadores, que se preocupen de generar lo que generamos, de ir a por el partido. No forma parte de nuestra mentalidad salir a pasearnos o defender con 1-0. Y es algo que esta selección transmite".