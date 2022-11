El gesto de Messi tras ganar a México que ha provocado la amenaza de Canelo Álvarez: "¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!"

El boxeador mexicano Canelo Álvarez ha amenazado públicamente a Leo Messi después de que haya salido a la luz un vídeo de la celebración de Argentina en su vestuario tras ganar a México este sábado, en el que el astro de la albiceleste tiene un gesto con el combinado norteamericano que ha cabreado mucho al púgil.

En las imágenes, el '10' aparece sentado frente a su taquilla, sin camiseta, mientras cuerpo técnico y jugadores cantan para festejar el triunfo, muy importante para mantener con vida su aspiración de pasar a octavos tras caer en su debut ante Arabia Saudí.

Junto a los pies del delantero del París Saint-Germain hay una prenda: una camiseta de la selección mexicana. Mientras se quita las botas, Messi parece 'patear' la elástica, al mismo tiempo que levanta la cabeza sonriendo para disfrutar de la fiesta en el vestuario.

AHORA NOS VOLVIMOS A ILUSIONAR!!!



📹 El festejo íntimo de los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección en el vestuario.



🇦🇷 El sueño sigue intacto, Argentina.pic.twitter.com/BmYkiOtcII — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) November 26, 2022

El gesto, que parece casual y no hecho a propósito, ha sentado muy mal a Canelo Álvarez, que a través de sus redes sociales preguntó a sus seguidores si se habían percatado de lo que había pasado: "¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", ha cuestionado en Twitter.

"¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!", escribió poco después el boxeador con emoticonos de puños y una carita enfadada. Poco después apuntó también que "así como respeto Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país, hablo de Messi por la mamada que hizo".

Muchos usuarios respondieron a los mensajes del multicampeón mundial del peso supermediano para explicar que el gesto del argentino había sido sin intención, pero el púgil entendió esa acción como una ofensa a México y a sus símbolos. "Desde que está la playera de México en el suelo ya es un insulto, déjense de pendejadas de qué fue o no fue", dijo. "El que no defienda su patria es un culero. Una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad. Viva México, cabrones", ha añadido.

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

El exfutbolista argentino, Sergio Agüero, ha respondido al boxeador pidiéndole que "no busques excusas o problemas", al mismo tiempo que ha apuntado que "seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario" porque "las camisetas, siempre después que se terminan los partidos, están en el piso por el sudor". Respecto al gesto de Messi, el 'Kun' le ha explicado que "si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da".

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo el contenido gratis sobre el Mundial de Qatar 2022. Directos, estadísticas, videoanálisis, reportajes y toda la última hora.