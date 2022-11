Partidazo en mayúsculas el de este domingo entre dos campeonas del mundo que no pasan por momentos de forma precisamente parecidos. España llega desatada, liberada de las dudas sobre el juego, el sistema y el seleccionador, y funcionando como una máquina perfectamente engrasada. Aunque Costa Rica no presentó la batalla que se esperaba, no era mala selección sobre el papel y, aun así, fue incapaz de descifrar el hilvanado ataque de 'La Roja', que buscará con la victoria firmar su pase a octavos, y sentenciar de paso a una de las selecciones siempre favoritas en los mundiales. En cambio, Alemania estuvo desacertada en defensa especialmente y podría quedarse fuera si pierde.

España - Alemania, en directo: resumen, clasificación, goles y resultados del Mundial de Qatar 2022