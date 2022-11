Horario del España - Alemania del Mundial de Qatar 2022: dónde ver el partido de la fase de grupos en directo en tv desde España

Partidazo en mayúsculas el de este domingo entre dos campeonas del mundo que no pasan por momentos de forma precisamente parecidos. España llega desatada, liberada de las dudas sobre el juego, el sistema y el seleccionador, y funcionando como una máquina perfectamente engrasada. Aunque Costa Rica no presentó la batalla que se esperaba, no era mala selección sobre el papel y, aun así, fue incapaz de descifrar el hilvanado ataque de 'La Roja', que buscará con la victoria firmar su pase a octavos, y sentenciar de paso a una de las selecciones siempre favoritas en los mundiales.

Y es que Alemania no termina de carburar. Por nombres y estilo, la selección de Hansi Flick tiene un equipo digno candidato al título, pero se confió y dejó que los japoneses les remontasen un partido que ya tenían en la palma de la mano. Ahora, su gran oportunidad pasa por ganarle a España y ajustar aún más el Grupo E.

El partido se disputará en el turno de las 20.00 hora peninsular, y se podrá ver en directo a través de Movistar+ y Gol Mundial, y en abierto en La1 de RTVE. Además, 20 Minutos ofrecerá a sus lectores el comentario en directo minuto a minuto y toda la información de última hora del encuentro.