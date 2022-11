Luis Enrique advierte a Ferrán en su canal de Twich: "Si hace el gesto del chupete, no vuelve a pisar el campo"

Luis Enrique ha dado el campanazo en redes y se ha convertido, con más de 670.000 seguidores, en un referente comunicativo de las anécdotas de la Selección. Cada una de sus intervenciones, de más de una hora de duración, se hace trending topic en cuanto se acaba la retransmisión. Ayer, dio una clave a Ferran, el novio de su hija Sira, "Si Ferran marca y hace el gesto del chupete lo cambio y no vuelve a pisar un campo".

El seleccionar español, que estuvo acompañado en su canal de su segundo Rafel Pol, quiso despejar el misterio al leer una pregunta en su canal. “Lucho, si Ferran Torres marca gol y hace el gesto del chupete, ¿lo celebrarías?”.

No dudó en amenazar a su yerno en tono divertido: "Si marca gol me alegraré mucho, pero como haga el gesto del chupete lo cambio al momento, lo pongo en la grada y no vuelve a pisar un estadio, solo faltaría, bromas las justas".

La relación del jugador del Barça que tiene con la hija de "LuisPadrique" ha aumentado el interés mediático en torno a la pareja y hasta Ibai Llanos ha mostrado su reacción en la red social Twitter.