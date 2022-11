Luis Enrique, sobre tener sexo la noche antes de un partido: "Lo considero importante. Yo con mi mujer hacía lo que tenía que hacer"

El seleccionador español, Luis Enrique, ha vuelto a hacer gala de su sentido del humor en su último vídeo en Twitch en el que no ha dudado en hablar de sexo ante la pregunta de un aficionado.

"Es una tontería sublime", afirma Lucho cuando le preguntan si es verdad que los jugadores tienen prohibido el sexo la noche anterior a los partidos. "Entiendo que es algo normal. Hombre, si te pegas una bacanal, pues entiendo que no es lo mejor un día antes del partido, pero vamos...", dice el seleccionador.

"Me preocupa cero si practican sexo o no. Si lo practican es porque les va bien y ya está. Con sentido común. Cada uno con su pareja, con su muje o con quien quiera, pero entra dentro de la normalidad", continúa explicando el míster.

Si te pegas una bacanal el día antes del partido, pues entiendo que no es lo mejor"

Incluso el seleccionador cuenta su propia experiencia: "Aquí porque estamos concentrados, pero yo estoy totalmente a favor de que la gente viva la vida con normalidad. Yo lo considero importante y cuando era jugador y no íbamos concentrados, siempre que podía con mi mujer, pues hacíamos lo que teníamos que hacer".

Además de bromear sobre sexo, Luis Enrique confiesa algunos de sus gustos culinarios: "No me gusta la pizza porque odio el queso. No me gusta y especialmente el queso de la pizza, tan calentito y que se derrite... lo detesto". Además, asegura que le gusta "la tortilla de patata sin cebolla".

Se confiesa también como un fanático de todos los deportes: "Me encanta el fútbol, el ciclismo y el pádel, aunque de pádel soy un practicante voluntarioso, pero con poca mano". Y es fan de los deportes por televisión: "Puedo ver cualquier deporte. Veo Fórmula 1, ciclismo, incluso ciclocross. También me encanta el baloncesto, el tenis... puedo ver cualquier deporte por la tele".

Otra de sus confesiones es explicar lo que hacen los futbolistas después de cenar: "Aquí tenemos un horario muy lógico. Después de cenar están un rato en la sala de jugadores, que es espectacular. Tienen una zona para jugar a las cartas, que hay mucho 'pochero', y también algunos juegan al póker. Hay gente que le gusta jugar al billar, al ping-pong, a la 'play'... tenemos otra sala para ver los partidos de fútbol".

Y asegura Luis Enrique que los internacionales españoles se van a dormir "sobre las 12 de la noche". "Los días postpartido sí alargan un poco porque les dejamos que se acuesten un poco más tarde", apunta.