Últimos preparativos de la selección española frente a Costa Rica

La Roja se estrena hoy a las 17.00 horas ante Costa Rica, en lo que se presume que será el ascenso a la cumbre en este Mundial de Qatar. Esta mañana ha tenido la sesión grupal convocada por Luis Enrique, donde han analizado pormenorizadamente a los costarricenses en vídeo.

Serenos, tranquilos, incluso silbando, los integrantes de la selección española han analizado la Costa Rica de los Keylor Navas, Bryan Oviedo, Joel Campbell o Bryan Ruiz, todos ellos por encima de 30 años y experimentados con cinco presencias en las últimas seis Copas del Mundo. Un rival que España tratará de batir esta tarde.

Luis Enrique ya señaló ayer en rueda de prensa que "el estilo alegre, dominador, combinativo, solidario, defensivamente e incansable a la hora de presionar y buscar la portería contraria se mantendrá en todos y cada uno de los encuentros mundialistas con esta piedra de toque como primera demostración".

Hasta que 'Luispadrique' -tal y como le han apodado en redes- no salga de su metaverso particular y ofrezca el listado del once inicial, todo serán incógnitas para los espectadores.