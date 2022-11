Luis Enrique tiene dudas –como el mismo reconoció en su nueva faceta como streamer– de qué alineación sacar para el debut de este miércoles ante Costa Rica en Qatar. "Todavía no tengo el once", reveló este domingo el seleccionador, al que no son muchos los nombres que le bailan en la cabeza, pero que para el estreno mundialista promete dejar más de una sorpresa con los elegidos para comenzar con buen pie.

Con Unai Simón como absolutamente indiscutible en la meta, la defensa le está dando más de un quebradero de cabeza a Lucho, especialmente en el medio, donde podría estar el ‘bombazo’ de su primer once: Rodri probó en la sesión de este lunes como central, y al seleccionador le gusta esa opción. El mediocentro del City garantizaría una salida limpia del balón en un partido que promete ser de claro dominio español, con los ticos esperando atrás y esperando a cazar alguna contra.

Laporte es indiscutible, y Rodri parece partir con algo de ventaja sobre Pau Torres –su condición de zurdo no le ayuda– y Eric García –muy criticado, aunque con la plena confianza del seleccionador–.

En los laterales, Jordi Alba parece un fijo en la izquierda para el estreno, pues Alejandro Balde acaba de llegar para cubrir la lesión de José Luis Gayà, mientras que en la derecha se han complicado las cosas. Dani Carvajal está con un resfriado –el aire acondicionado se ha convertido en un problema para la Roja– y habrá que ver cómo se encuentra mañana. La fiabilidad de César Azpilucueta o la potencia del polivalente Marcos Llorente son las alternativas.

Busquets es un fijo para Luis Enrique, y Pedri el faro sobre el que gira el juego del equipo, por lo que queda una plaza disponible. La seguridad de Koke o la juventud de Gavi parece el dilema de Lucho, con ventaja para el azulgrana.

Y arriba, las opciones son tan numerosas que cualquier tridente no es descartable. Si está bien, Álvaro Morata parece un fijo, pero el único nueve puro de la convocatoria –ya recuperado de su resfriado– enlaza un problema tras otro y lleva un tiempo sin ejercitarse al máximo nivel. Eso sí, el rojiblanco asegura estar al 100%: "Estoy estupendo".

El gran partido de Marco Asensio como falso nueve ante Jordania le coloca en una buena posición para repetir en el once, bien sea como delantero centro puro o partiendo desde la derecha. También brilló Ansu Fati, quizás la gran esperanza de la Roja, el jugador más decisivo de la convocatoria, el más capacitado para marcar las diferencias. En Amán hizo un gol y estuvo muy activo, tratando de demostrar que sus constantes lesiones son cosa del pasado.

Nico Williams se lució también en el último amistoso, aunque de momento parece que su rol será el de revolucionar el partido saliendo en la segunda parte. Ferran Torres es el otro atacante con claras opciones de entrar en el once, mientras que menos parecen tener Dani Olmo, Yéremy Pino o Pablo Sarabia, aunque con Luis Enrique ningún jugador puede descartarse, los tres han brillado con el seleccionador, que tiene algo más de 24 horas para decidir.

