El GP de Abu Dhabi cierra la temporada en un fin de semana de múltiples despedidas

El mismo día que el Mundial de fútbol de Qatar da comienzo, iniciando la fiesta más grande del planeta fútbol, a escasos 500 kilómetros otro Mundial llega a su fin. El 'Gran Circo' de la Fórmula 1 dice adiós la una temporada 2022, que inició desordenada y caótica, como gusta entre los aficionados y como no soportan en el muro de ninguna escudería, pero que fue encontrando el poso conforme los hombres de Red Bull, actualmente envueltos en una guerra civil que no se sabe cómo acabará, impusieron una superioridad que se esperaba, pero no se intuía en los primeros compases. Max Verstappen, independientemente, fue otra película durante toda la temporada. Intratable en su segundo Mundial consecutivo el neerlandés, que además ostenta gracias a su magnífico año el récord de victorias de cualquier piloto en una temporada, con 14 victorias (más otros 6 podios, todo en 21 carreras), y saldrá desde la 'pole' mañana en busca de la decimoquinta.

Siguiendo la trayectoria inversa, la Scuderia Ferrari, principal candidata a presentar batalla, se fue deshinchando como un neumático pinchado y entrando en el pantanoso terreno de la irregularidad, dejando de pelear por ambos mundiales en el proceso. Leclerc, sin ir más lejos, ha dejado hace semanas de luchar con Verstappen para batirse el subcampeonato con Pérez. Aun así, no todo han sido malas noticias para los de Maranello, ya que un Carlos Sainz muy motivado en las últimas carreras fue capaz de lograr, además, su primera victoria en Fórmula 1, en un trazado mítico como Silverstone.

En Mercedes, las sensaciones son más parecidas a las de Red Bull en cuanto a crecimiento y desarrollo del coche, que a las de Ferrari. Si bien es cierto que solo han logrado una victoria, la de Russell en Interlagos, su rendimiento en el último tercio de la temporada dio el salto necesario para competir de sobra con Ferrari y acercarse a Red Bull. La nota negativa, más allá de la extraordinaria dimensión de su palmarés, es la de Lewis Hamilton, que presumiblemente y salvo milagro cerrará su primera temporada en Fórmula 1 sin ninguna victoria.

Con el cuarto puesto en la general de constructores asegurado, Alpine solo puede lamentarse por haber alimentado una lucha entre Fernando Alonso y Esteban Ocon que no ha beneficiado a ninguno de los dos, superados por un Norris muy inspirado con su McLaren en la clasificación de pilotos. Dicho esto, echando la vista atrás a los incidentes acaecidos entre el español y el francés, es posible encontrar un patrón de comportamiento en Ocon que ha impulsado a Alonso, descontento también con el coche debido a su falta de potencial, a abandonar Enstone para enrolarse en Aston Martin, sustituyendo al homenajeado Sebastian Vettel (bandera de Alemania en el caso de Fernando en honor a uno de sus mayores rivales y amigos), que deja la Fórmula 1 después de 280 grandes premios, 53 victorias, 57 poles, y por supuesto, 4 campeonatos del mundo.

Sebastian Vettel en su cena de despedida junto al resto de pilotos de la parrilla de Fórmula 1. TWITTER GEORGE RUSSELL

Será un fin de semana, efectivamente, de cambios y despedidas, ya que el asiento que deja Alonso libre en Alpine lo ocupará Gasly, formando un equipo puramente francés para 2023, después de la polémica con Piastri, que dejó la disciplina gala para coger un asiento de primer piloto en los grandes rivales de este año, McLaren, donde Ricciardo no parece encontrar asiento en la parrilla y podría volver a pilotar como reserva para Red Bull.

Además, Mick Schumacher no podrá ampliar el legado de su padre una temporada más, ya que Haas, uno de los equipos revelación, no contará con él el próximo año y rescatará para la máxima competición a Nico Hulkenberg. Nyck De Vries, que ya participó en el Gran Premio de Monza este año, entrará en Alpha Tauri por Gasly, y Latifi dejará un hueco libre en Williams, el decepcionante histórico que sigue sin levantar cabeza.

Horario y dónde ver por TV y online el GP de Abu Dhabi.

Mañana, a las 14.00 horas en DAZN F1, el circuito de Yas Marina acoge la última cita del Mundial de Fórmula 1, con la constante Verstappen en la 'pole', pero con un 'Checo' Pérez encendido que deberá protegerse de Charles Leclerc, tercero, si quiere conservar el subcampeonato del mundo. Sainz saldrá cuarto sin nada que perder y con mucho con ganar por delante, aunque deberá cuidarse de los Mercedes y de Norris, muy rápido en la clasificación. Alonso no pudo progresar a Q3 y saldrá undécimo, pero viendo lo visto en Brasil, es capaz de cualquier cosa en carrera, y Vettel, octavo en parrilla, intentará dejar su sello una vez más, la última vez, en un Gran Premio para la posteridad.