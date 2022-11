Luis Enrique, desatado en su estreno mundialista como streamer: Amunike, 'LuisPadrique', la 'Luisenriqueneta'...

Luis Enrique Martínez tomó una decisión tan valiente como controversial cuando decidió hacerse "streamer" con ocasión del Mundial de Qatar, para retransmitir su particular visión del día a día de la selección y acercarse aún más a la afición española, y llegado el día del estreno, sobra decir que 'Lucho' no ha decepcionado a nadie, y que tampoco ha dejado títere con cabeza.

Más relajado, dicharachero y ácido que nunca, el seleccionador español no ha esquivado ningún tema propuesto por los más de 150.000 espectadores que ha sido capaz de aglutinar delante de Twitch durante casi una hora de directo, pero sí que ha confirmado que lo dejará cuando acabe el Mundial, y que no habrá stream el día después de los partidos debido al cansancio. Después de agradecer su paciencia a los espectadores ("no me entero de nada con los monitores"), 'Lucho' ha arrancado a hablar, y ya no ha parado.

"El chat va como un avión". Así ha comenzado el primer stream de su vida Luis Enrique, sincero y sonriente, aunque reconociendo que había sido justo "el peor día de la concentración" por la lesión de Gayá, a quien agradeció su comportamiento, y sobre quien dijo que es "un gran profesional y una mejor persona".

"Esta idea surgió de forma muy sencilla, mi hijo ve muchos streamers y le pregunté desde la ignorancia qué ganaba viendo a esa gente en la pantalla tanto tiempo. De ahí, se nos ocurrió hacer streams desde el mundial para la gente que quiera conocer sobre la selección y el seleccionador. Era una broma y mira donde ha acabado" reconocía el técnico asturiano a sus nuevos suscriptores (más de 200.000 al acabar el stream). Con esta explicación, además, aprovechó para acordarse de la prensa: "No soy un experto, no quiero que se enfade la prensa porque entiendan que estoy ocupando su puesto. Daré información más sencilla y amena para los aficionados, para hablar de inquietudes con total normalidad".

¿Quién dijo miedo? Podemos ganarle a cualquiera.

En su tónica habitual, el gijonés hizo un repaso generalizado al estado de 'La Roja' a dos días del inicio del Mundial. Detalló cómo es el alojamiento de la expedición, en la Universidad de Qatar, donde además coinciden sin llegar a tener contacto con la selección argentina. "Las instalaciones son excepcionales, estamos encantados, aunque las concentraciones no son la panacea para los jugadores porque tienen demasiado tiempo libre" aseguró.

Luis Enrique anticipó el entrenamiento que tendrá el equipo por la mañana y deseó adaptarse lo antes posible al calor, dejando también entrever que ya casi tiene el once para debutar antes Costa Rica: "Suelo tener claro una semana antes lo que voy a hacer, pero me gusta ver los entrenamientos y decidir cambios en el ultimo momento, percibir que están preparados, ya que eso hace que el entrenamiento sea de mucha calidad. Hoy ha habido mucho ritmo, somos optimistas y tenemos ganas del debut a pesar de la sobreexcitación".

"El chat va más rápido que Nico Williams". Luis Enrique lidió con los gajes del principiante en Twitch con humor, pero siempre desde la perspectiva deportiva. Sobre las favoritas al Mundial, tiró de ironía y señaló el ránking FIFA para mencionar a las primeras clasificadas, y demostró no estar preocupado por la falta de experiencia de algunos de sus jugadores: "En el futbol hay tanto topicazo… dominar las areas, juventud, experiencia… en el ciclismo pasa lo mismo actualmente, el deporte ha evolucionado y los jóvenes tienen ilusión y desparpajo gracias a la inexperiencia". "El pobre Luis de la Fuente si se puede quejar porque no paro de robarle jugadores" añadió en tono bromista 'Lucho'.

"Somos favoritos, mi papel es disipar cualquier duda a los jugadores y cuerpo técnico. ¿Quién dijo miedo? Podemos ganarle a cualquiera" enfatizó el preparador nacional para definir su confianza en el grupo, agradeciendo el cariño recibido en España, en lugar tan dispares como A Coruña o Barcelona. "Eso sí, que la suerte te pille trabajando" aclaró el entrenador, que pidió a la gente "desdramatizarlo todo" para afrontar con mejor mentalidad el torneo.

Cuidamos mucho la sobreexcitación para que los jugadores no salgan demasiado 'cachondos'.

"En su día, nos llamaban la 'Furia Roja', pero nosotros somos pillos, latinos, sabemos capear las normas y sacarles ventajas. Nosotros tenemos que jugar ante cualquiera con nuestras armas: tener el balón, más posesión, con el balón al suelo, y desarrollar nuestro juego, aunque eso no te garantiza ganar el partido. El perfil nuestro es de jugadores creativos, colectiva e individualmente, presionamos y defendemos bien, con pocos espacios. No me preocupan los rivales fuertes físicamente" detalló el técnico sobre las virtudes de sus pupilos.

También habló de sus manías como técnico antes de los partidos: "Soy muy soso, no tengo manías, solo medito antes de la última charla del partido, cuando siento mariposas en el estómago. Cuidamos mucho la sobreexcitación, no tocamos el botón del estrés para que la gente no salga demasiado ‘cachonda’. La ropa me la escoge mi mujer, no le presto atención a estas cosas". Igualmente, confesó que mandó a los habituales de la selección ciertos 'deberes' para el Mundial: "A los lanzadores de penaltis, que hoy los han entrenado, les puse deberes en sus clubs para entrenar aunque no exista ese componente de presión. Debe lanzar quien más convencido esté".

"En el fútbol actual la igualdad impera en los resultados. El 80% de los partidos del último Mundial acabaron con diferencias menores a un gol. Por eso creo que llegar al Mundial en verano, con gente tan joven, nos habría dado ventaja. Sea como sea, ser uno de los 4 mejores del mundo es casi un éxito. Queremos jugar los 7 partidos, pero llegar a semis sería un éxito" afirmó sobre sus posibilidades y expectativas en Qatar.

Preguntado por el mejor español de la historia, no pudo decidirse entre jugadores como Villa, Iniesta, Kubala, Raúl o Butragueño, pero sí que se mojó sobre sus preferencias para ganar el Mundial, más allá lógicamente de España: "Si no gana España el Mundial, me gustaría que lo ganara Argentina. Sería hasta injusto que Messi se retirase sin un Mundial. También me gustaría Uruguay por Luis Suárez".

La interacción con el chat, lo más divertido.

Las redes sociales suelen caracterizarse por una libertad de expresión ilimitada en todos los sentidos, incluido por supuesto el humor, pero la química de Luis Enrique con su chat de Twitch fue harina de otro costal. De hecho, nada más comenzar, un usuario le recordó el famoso cántico 'Luis Enrique, tu hijo es de Amunike', y ni corto ni perezoso, el seleccionador español aprovechó para mandarle un saludo a su excompañero nigeriano, a quien hace mucho que no ve.

Durante toda la sesión, la cosa fue de saludos, además. Otros usuarios mencionaron a personalidades como Zubizarreta, Álvaro Benito, Borja Iglesias o el celebérrimo Mauro Tassotti: "Ya ni me acuerdo del codazo de Tassotti. Me llevó un tiempo pero llegué a conocerle y fue muy cariñoso cuando nos saludamos, así que le mando un abrazo".

Otros usuarios se refirieron a Luis Enrique con los términos 'LuisPadrique' o 'la Luisenriqueneta', muy de moda entre los más jóvenes en redes sociales, y nuevamente 'Lucho' estuvo a la altura: ·"Me encanta que me llaméis 'Padrique' y que habléis de la 'Luisenriqueneta', me encantan esas definiciones. Es increíble abrir el móvil y ver todo corazones, con esa energía positiva que se transmite". Al observar la ingente cantidad de suscriptores y seguidores ganados con el directo, además, hiló muy fino: "Como la mitad diga que soy su padre, no sé qué voy a hacer con la paga semanal, no tengo para todos".

Siguiendo con el buen rollo del stream, presumió de camiseta personalizada con 'Naranjito' como protagonista, se descartó como futbolista en su propia lista ("entraría entre los 26 solo por el buen ambiente que genero) y lanzó una apuesta al chat en caso de que España gane el Mundial: "Un Iron-Man está chupado, ya he hecho tres. Acepto sugerencias por si ganamos el mundial. Ya me he rapado muchas veces, a Helena (su mujer) no le gusta. Piercings, pintarme el pelo, lo que queráis. Si ganamos el streaming se hace con los jugadores, que dan más juego que yo, y con el 'troncho' (así admitió que llaman en la selección al trofeo de campeones del mundo).

"No estoy borracho, soy así. O vosotros os aburrís muchísimo y tenéis demasiado tiempo libre, u os interesa mucho la selección" acuñó también Luis Enrique, que destacó a Pedri, Ferrán o Jordi Alba como "los más bromistas" de la selección. Contento y distendido, Luis Enrique despidió la charla que pasará a la historia del fútbol español con más problemas técnicos, contactándo con Ibai Llanos para aprender a hacer su primera 'raid', pero con una sonrisa en la boca, algo positivo para los intereses de España.