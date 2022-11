Bruno Fernandes aclara la polémica con Cristiano: "No tengo ningún problema con él"

El centrocampista del Manchester United e internacional con la selección portuguesa, Bruno Fernandes, ha negado que exista algún problema entre Cristiano Ronaldo y él, a pesar del tibio recibimiento entre ambos a la llegada de la concentración para el Mundial de Qatar.

"No he leído la entrevista", dijo tras el Portugal-Nigeria para referirse a las últimas declaraciones del capitán luso sobre el conjunto mancuniano y su entrenador, Erik ten Hag. "No tengo ningún problema con nadie", zanjó.

En este sentido, el futbolista explicó que su saludo con el capitán portugués a la llegada a la concentración, se había malinterpretado porque se publicó sin sonido y que, si los hubieran escuchado, entenderían que fue una broma.

"Vi un canal de televisión que estuvo hablando durante 45 minutos de que fue frío y malo. Se fueron a un descanso, el equipo nacional lo emitió con sonido, que decía que estaba bromeando conmigo. Volvieron y dijeron que había sido una broma y cortaron. Si dijeran la verdad y explicaran la verdad en ese vídeo, la gente lo sabría, pero ahora la gente no lo sabe", criticó a la prensa.

Por otro lado, Fernandes recordó las palabras de Fernando Santos en 2017 al combinado nacional: "Lo más importante es la selección y nosotros, y tenemos que estar concentrados en la Copa del Mundo porque no llega todos los días, ni tienes la oportunidad de jugarla todos los días.

"Cristiano tiene suerte de jugarla. Suerte no, ya lo ha hecho antes, esta será la quinta", bromeó el luso, al mismo tiempo que volvió a incidir en que "todo el mundo está preparado para esto".

Así pues, el centrocampista recalcó que "yo hago mi trabajo y, como me dijo una vez un entrenador, lo que puedes controlar es a ti mismo. Creo que todos pensamos igual, tienes que controlar lo tuyo, hacerlo lo mejor posible y eso es todo".

Para concluir, el luso apuntó que "ahora estamos concentrados con Portugal, el Manchester United llegará después del Mundial".