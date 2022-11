Pedrerol sigue los pasos de Luis Enrique y será streamer: "Haters, he venido para quedarme"

Después de una semana en la que el Mundial ha copado todas las portadas y ha estado en boca de todo el mundo futbolístico, Josep Pedrerol ha logrado mantenerse relevante gracias a un secreto que ha mantenido bien oculto hasta hoy, y a su innata capacidad para atraer la atención mediática. Así, en un vídeo personal de poco más de un minuto, Pedrerol ha desvelado por fin, tras varios días de pistas y misterio, de qué se trataba ese secreto: "Me voy a hacer streamer".

Así, el director del programa deportivo 'El Chiringuito' ha confesado a sus seguidores en su perfil de Twitter que llevaba un tiempo meditándolo, y que por fin se ha atrevido a dar el paso: "Os confieso que la decisión que he tomado no ha sido difícil, porque me apetece mucho. Para hablar con todos, cara a cara, sin tapujos, de lo que queráis".

Al más puro estilo Luis Enrique, que anunció hace escasos días que se haría streamer durante el Mundial, Pedrerol ha empleado expresiones parecidas a las del seleccionador para referirse a esta nueva aventura: "Preguntad lo que queráis, y yo contestaré lo que me apetezca, sin filtros y sin obligaciones, cuando me apetezca". Pedrerol ha dejado bien claro que hablará cuando él quiera, esté "de mal o de buen humor", y que ha considerado el Mundial como el momento propicio para iniciarse en el mundo de las emisiones en vivo.

Para terminar su anuncio, Pedrerol ha decidido rendir homenaje al seleccionador español una vez más, y esta vez, de forma evidente y contundente. Si ayer Luis Enrique confesó que está "harto de ver haters en el fútbol" y que por eso no le preocupan las críticas como streamer, hoy Pedrerol ha ido más allá usando a 'Lucho' como referencia para lanzar una advertencia a sus seguidores con esa provocativa ironía que le caracteriza: "Haters, he venido para quedarme". Ahora, solo queda ver cómo le irá a Josep Pedrerol en su nuevo proyecto comunicativo.