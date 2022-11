La promesa de Jorge Vilda que acabó en manteo tras la victoria de la selección femenina sobre Japón

La selección española femenina despidió 2022 por todo lo alto, una temporada en la que cerraron con mucha contundencia la fase clasificatoria y que han clausurado con broche de oro venciendo los tres últimos partidos ante Estados Unidos, Argentina (con un resultado arrollador de 7-0) y Japón, el pasado martes en La Cartuja, un partido que acabó con manteo.

La tormenta generada por el choque en Vilda y 15 futbolistas que se mantienen firmes en su decisión de no ser convocadas no parece haber cambiado el plan de la Roja, que tras caer en la Eurocopa, no ha cesado de conseguir buenos resultados. El plan 'B' de Vilda parece funcionar, y la comunión entre las jugadoras convocadas y el seleccionador quedó demostrado por una celebración al final del partido ante Japón, posteriormente explicada.

Toda la defensa y la portera protagonista en el encuentro de la Cartuja, Misa Rodríguez, fueron manteadas una a una al final de los 90 minutos, un gesto algo extraño tras un partido amistoso. Sin embargo, el motivo quedó más que explicado después, cuando las propias jugadoras revelaron que se trataba de un 'premio' prometido por el seleccionador.

✨ 𝗝𝗢𝗥𝗚𝗘 𝗩𝗜𝗟𝗗𝗔 𝗛𝗜𝗭𝗢 𝗨𝗡𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗠𝗘𝗦𝗔 ✨



Dejar la portería a cero tiene premio: ¡Ser manteadas por el resto del equipo".#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/iPJBBNSQty — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) November 16, 2022

La promesa en cuestión era que si lograban terminar el partido invictas, las jugadoras recibirían este reconocimiento de sus compañeras. Un momento que fue compartido en las redes sociales de la selección.

Esta celebración también demostró que sigue en la mente del técnico madrileño la importancia de mantener la portería a cero, logro que ya consiguieron en la fase de clasificación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023.