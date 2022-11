Luis Enrique, streamer y 'amigo' de la prensa: "Estoy harto de ver haters en el fútbol"

Luis Enrique ofreció este miércoles por la tarde una rueda de prensa junto al futbolista del Manchester City, Rodri, previa al amistoso ante Jordania, que será la última prueba de la selección española antes del Mundial de Qatar, en la que volvió a repasar la actualidad de España de la única forma que el seleccionador sabe, tirando de ironía y sentido del humor para no dejar títere con cabeza.

De hecho, la rueda de prensa comenzó con un Luis Enrique muy observador, girando la cabeza a un lado y a otro, rodeado además de micrófonos, y risueño. La primera pregunta, que en realidad fueron cuatro, le hizo sonreír, y la petición final del periodista jordano, que se levantó a darle la mano, terminó de hacerle romper a reír. "Estamos contentos con venir a Jordania, con la recepción recibida, a pocos días de una cita ilusionante, y con ganas de disfrutar del fútbol en Amán. Todos los jugadores de nuestra plantilla son estrellas, y van a estar mañana" explicó el entrenador de 'La Roja'.

Luis Enrique estuvo en su salsa toda la rueda de prensa, y tocó el primero de los temas candentes en torno a su figura, aclarando lo que dijo sobre ser el mejor del mundo y dejando el primer 'palo' de la tarde a la prensa: "Dije que era el mejor entrenador del mundo, o de la Tierra, como prefiráis, pero era una broma, estas cosas conmigo se suelen sacar de contexto".

Entre tema polémico y tema polémico, 'Lucho' también tuvo tiempo para analizar al rival del jueves: "El fútbol se está igualando muchísimo y la ilusión de los jugadores jordanos será un acicate para ellos. Además, han sido capaces de ganar a rivales nuestros como Kosovo, que nos costó mucho en su día". Además, confirmó las bajas de Morata, Llorente y Guillamón para el amistoso, con la intención de reducir riesgos: "A excepción de algún jugador con alguna molestia que no reviste importancia, si mañana tuvieran que jugar el primer partido del mundial, lo harían. Yo valoro mucho como se entrena y les veo en un nivel alto, casi sobresaliente".

Sobre bajas y lesiones, también pidió que se respetara la figura de Ansu Fati: "Quitaos ya de la cabeza esa obsesión con el tema de Ansu Fati y las lesiones, porque todos los jugadores del mundo han superado lesiones. Mañana jugará titular, espero que los 90 minutos, ya se lo he dicho, porque tiene que recuperar su nivel, que viendo los entrenamientos, lo tiene, pero en el fútbol cada vez es más difícil demostrar tu valía".

Ansu, además de perfiles como Asensio o Ferrán, serán muy importantes para cubrir también la posible baja del único nueve puro del equipo, Álvaro Morata: "No vamos a cambiar la forma de jugar porque cambie el nueve, tenemos muchos jugadores que sacan algo diferente en esa posición. De ninguna manera cambiaré de sistema, sería ridículo hacerlo al llegar a la cita más importante".

En esa defensa del sistema de juego, eso sí, reconoció que su idea es ir "partido a partido, cumpliendo objetivos y superando eliminatorias", en un torneo donde "nadie puede descartar a ninguna selección" debido a la igualdad competitiva entre los combinados nacionales: "No va a haber partidos fáciles, el fútbol está más igualado que nunca, incluso los equipos árabes pueden hacer un buen papel. Es muy bonito ver a tantos países distintos representados aquí.

Luis Enrique, 'amigo' de la prensa y streamer a tiempo parcial.

Después de hablar de fútbol, el seleccionador también profundizó en cómo será la relación con los medios y el público durante el Mundial, sabiendo que irá informando desde dentro desde sus nuevos perfiles en Twitch o Instagram: "No tengo nada contra la prensa, la relación será la misma de siempre. ¿Cuándo me he quejado? Ya conozco cuál es mi papel después de tantos años en el fútbol, no pretendo gustar a todos. De forma sarcástica, dejó otro 'recado' más para la prensa: "Ahora tengo followers y suscriptores y no puedo hacerles spoilers, pero no os preocupéis, tendréis material para lo vuestro.

Luis Enrique dejó claro que su aventura como streamer "es un experimento" que piensa "disfrutar al máximo", y confesó que cada día, desde que abre el móvil, le salen "corazones por todos lados": "Todavía no soy streamer, yo respeto mucho las nuevas plataformas. No quiero polemizar pero no pienso controlarme, lo que diga lo diré, es un experimento, me marcharé si me aburro cuando quiera.

"Maravillosa la gente, tendría que haber empezado antes. Las críticas no me preocupan porque estoy cansado de ver haters en el fútbol" aseguró también el técnico español, que concluyó una rueda de prensa de lo más movida pidiendo a los propios periodistas respeto para el resto de entrenadores: "Dejad de preguntar a los jugadores quién es mejor entrenador cuando tiene a ese entrenador en su club. Es ridículo, ¿qué va a decir ese jugador? ¿Mi entrenador en la selección es un paquete? No funciona así.

