El caso Cristiano 'dinamita' la convivencia en la concentración de Portugal para el Mundial de Qatar 2022

Tres semanas es el mínimo tiempo que permanece concentrada una selección durante un Mundial, una previa al arranque, y las dos en las que se disputan los encuentros de la fase de grupos. Tres semanas en la que los futbolistas, todos reunidos, piensan 24 horas en la gran cita, un reto de convivencia que se le puede hacer demasiado largo a la selección de Portugal. El caso Cristiano ha rebasado los límites de Mánchester, y ha impregnado ya al combinado nacional portugués.

Todavía faltan días para el arranque de la cita, algunos más para el debut de Portugal ante Ghana, y el ambiente está enrarecido en el vestuario luso. Varias son las pruebas que lo demuestran en lo que tan solo ha sido la toma de contacto entre los hombres de Fernado Santos, un técnico que además del dirigir el juego de los suyos deberá tener pies de plomo manejando al gran 'ego' de su lista de convocados, también el hombre más determinante, Cristiano Ronaldo.

La presentación ha sido la peor posible, un vídeo publicado por la propia selección en la que se muestra el saludo de los convocados. En esas imágenes ya se aprecia un 'roce' en un poco animado saludo de Bruno Fernandes a Cristiano Ronaldo. Compañeros de equipo, pero quizás no tan amigos desde las incendiarias declaraciones del ariete sobre su situación en el Manchester United. "Sí, me siento traicionado, y sentí que algunas personas no me quieren aquí", señaló en una entrevista concedida a Piers Morgan emitida esta semana.

El extraño saludo entre Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes El extraño saludo entre Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes

Como en el césped, rápidamente salió al rescate Joao Mario, centrocampista del Benfica convocado para la cita mundialista. "Tuve la suerte de estar allí cuando se tomaron estas imágenes. Entiendo lo que pueden plantear, pero era una broma entre ellos: fue uno de los últimos en llegar y Cristiano preguntó si había ido en barco... (risas) Creo que tienen una gran relación, son compañeros de equipo", comentó el futbolista para 'apagar el fuego'. "No es la primera vez que un jugador llega a la selección con un problema con su club (...) no nos mete más presión", añadió.

Era una broma entre ellos: fue uno de los últimos en llegar y Cristiano preguntó si había ido en barco... (risas)

Esta versión de los hechos convenció también a Fernandes, que compartió una imagen de la rueda de prensa de Joao Mario en sus redes sociales con un comentario de aprobación. "Oh, Joao Mario, ahí estás arruinando las portadas de los periódicos", señaló en tono de burla.

Y otras imágenes más avivaron también la polémica. En ellas, Cristiano aparece bromeando durante el entrenamiento con Joao Cancelo, jugador del Manchester City, que responde con rechazo a un ‘achuchón’ de CR7. Sin embargo, todo parece venir de un roce anterior entre el lateral y Joao Félix durante la sesión.

Tensión entre Cristiano Ronaldo y João Cancelo Tensión entre Cristiano Ronaldo y João Cancelo

La cuenta atrás para el último Mundial de la estrella de Madeira está llegando a su fin, y más que el hombre que lidere a los suyos a la gloria, podría convertirse en el lastre de una selección repleta de talento joven. En cualquier caso, solo el paso de estas tres semanas de convivencia, y los resultados del combinado luso, dirán si las críticas que también le persiguen desde su país pidiendo su adiós son justificadas o terminarán acalladas por el desempeño del '7' en Qatar.