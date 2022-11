Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, se vuelve a enfrentar este martes a la encrucijada entre lo laboral y lo familiar. El balear se enfrenta en el segundo partido de las ATP Finals al canadiense, un partido clave, pues el que pierda quedará eliminado de la competición, mientras que el vencedor luchará en la tercera y definitiva jornada por el pase a semifinales.

El número dos se la juega, y lo hace ante un joven jugador entrenado por el hombre que conoce todas las debilidades de Nadal, su tío. Toni Nadal ya se vio en esta situación en el último Roland Garros donde se enfrentaron por primera vez, una cita en a la que decidió asistir como neutral, pero en esta ocasión será "diferente" para él, pues lo hará en el 'box' del canadiense.

"En Roland Garros era diferente porque también se enfrentaban por primera vez y en Roland Garros hay algo más", comenzó explicando al Diario Marca, "Aquí no pasa nada, lo que seguro que no voy a hacer es celebrar ningún punto", aclaró.

Eso sí, el entrenador no se atrevió a 'mojarse', aunque sí tiene claro cuál será su sitio en el estadio: "No voy a decir quién quiero que gane, pero me sentaré en el banquillo de Aliassime", antes de señalar que cualquiera de los resultados le alegraría. "Gane uno y otro no será ninguna tragedia", sentenció.