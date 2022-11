Fernando Alonso, la humildad y el agradecimiento del piloto invencible

Que Fernando Alonso está en boca de todos cuando aparece una nueva carrera de Fórmula 1, no hay duda. El piloto asturiano últimamente se lo toma de otra manera "Hoy no hemos chocado. Hemos mantenido la distancia con los demás". Pero de lo que no cabe duda son gestos de agradecimiento y la gran humildad del guerrero invencible. Pasó en Ferrari, pasó en McLaren y ha pasado en Alpine. Tras remontar 12 puestos para terminar quinto, Fernando Alonso llega al box tras el final de la carrera para agradecer a sus mecánicos su esfuerzo.

What it means. 💙



Teamwork. 👊 pic.twitter.com/BK1rGl1Qnd — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) November 13, 2022

De esta manera la cuenta de BWT Alpine F1 Team en Twitter reflejó el carácter de Alonso de lo que significa para él el trabajo en equipo. A pesar de las malas circunstancias, de los choques con otros pilotos, del mal trazado del circuito, de las remontadas como la vivida ayer, el piloto español siempre tiene un gesto amable para todos los componentes de boxes, gane o pierda.

Alonso nos tiene acostumbrados a mostrar el nivel de la máquina que tiene entre manos, a superar a su compañero de equipo y a ser infalible en el rueda a rueda. Lo que no se ve, es lo que muestra este vídeo: compañerismo, trabajo en equipo, esfuerzo, en definitiva, valores.