El vídeo de Iker Casillas con el que podría anunciar su vuelta a la portería: "Atentos al lunes"

El exguardameta de Real Madrid y Oporto, Iker Casillas, ha despertado la ilusión de sus 3,3 millones de seguidores en TikTok con un vídeo en el que vuelve a enfundarse los guantes mientras parece prepararse para ponerse bajo los palos otra vez y anuncia una noticia para este próximo lunes.

En el clip de apenas 13 segundos, el mostoleño aparece con los guantes puestos y sujetando un balón mientras realiza distintos ejercicios de calentamiento en el interior de su casa. El exportero ha escrito, además, en las imágenes: "POV ['Point of view', punto de vista en español]: cuando te estás preparando para volver".

Pero no ha sido esto con lo que ha sorprendido a sus seguidores, ya que no es la primera vez que Casillas bromea con su vuelta a los terrenos de juego en su faceta como tiktoker, sino con la descripción del clip. "¡¡Atentos al lunes!!", ha anunciado el exfutbolista, añadiendo varios hashtags, entre ellos "el once de Iker".

Este mismo viernes, el que fuera portero de la selección española durante su época dorada ya planteó su vuelta al combinado nacional de cara al Mundial de Qatar con otro vídeo en la misma plataforma. En él, el cancerbero escucha a Luis Enrique dar la convocatoria, en la que no aparece, y pregunta a sus followers: "¿Y si vuelvo?".

Una posible vuelta

Pensar en volver a ver a Casillas vestido de corto no es ninguna locura tras la creación de la 'King's League', en la que Gerard Piqué ejercerá como presidente de la competición, donde 12 streamers, entre ellos el exmadridista, presidirán sus propios clubes de fútbol y confeccionarán sus plantillas para disputar un total de 11 partidos.

La 'Liga de los Reyes' abre todo un mundo de posibilidades pues, como ya explicase el central del FC Barcelona, propone un torneo con reglas muy flexibles en la que los propios presidentes pueden actuar como jugadores de sus equipos, lo que daría al exguardameta la posibilidad de volver a defender la portería.