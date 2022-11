Ansu Fati, Asensio y Nico Williams, las verdaderas sorpresas del listado de Luis Enrique en Qatar 2022

Como la lotería de Navidad, el listado definitivo de Luis Enrique con los convocados para disputar el Mundial de Qatar2022 se ha hecho esperar. A las 12,30 comenzó la rueda de prensa y empezaron a caer los nombres de los 26 jugadores que se concentrarán el próximo lunes para disputar un encuentro amistoso de preparación el próximo 17 en Jordania.

La lista más esperada de la era Luis Enrique, su primer Mundial como seleccionador y tres como futbolista, ha sido ofrecida en directo por 20minutos. De los 26, 17 repiten (del Europeo), lo que viene a ser una selección muy joven, donde el listón, según el seleccionador, es "infinito".

No ha habido novedades en la portería, defensa o en el centro del campo, pero sí en la delantera, como se esperaba. Ansu Fati, Nico Williams y Marcos Asensio. Según el mister, "la última duda la despejé anoche". Un total de 26 jugadores que conforman #lalistadetodos.

"Coordinaré a todos para potenciar sus virtudes"

Como "líder de la Roja", ha señalado que "coordinaré a todos para potenciar sus virtudes" . Además, ha dicho que "no creo que fuera de España, nadie nos quite de las quinielas de favoritos. Nuestro objetivo es jugar siete partidos. Que vamos a dar guerra, no hay duda. La afición está volcada con la Selección y trataremos de devolver el trabajo. A intentar jugar todos los partidos".