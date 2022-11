Ibai Llanos rechazó viajar con la selección española a Qatar: "No me sale de los co....."

El siempre mediático streamer Ibai Llanos aprovechó recientemente uno de sus directos en la plataforma Twitch para confesar a sus seguidores que recibió una oferta para viajar al país árabe junto a los jugadores españoles, Luis Enrique y todo su cuerpo técnico, con acceso directo y personal a todos los protagonistas. "Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la selección española de fútbol y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos" explicó Ibai.

Sin embargo, el comentarista de eSports no parecía especialmente contento con la oferta, y terminó de explicar a sus suscriptores lo que realmente sucedió, y por qué la rechazó: "¿Sabéis la cantidad de sponsors, de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial? No me sale de los co..... y no lo voy a hacer".

De esta forma tan efusiva, Ibai expuso los motivos por los que rechaza la celebración del Mundial en Qatar y todo lo que tenga que ver con el país árabe, siguiendo el ejemplo de Joseph Blatter, expresidente de la FIFA que lamentó también recientemente haber adjudicado en su día el Mundial a Qatar, y de muchos otros agentes del mundo fuera y dentro del deporte, que llevan años denunciando miles de muertos en la construcción de los estadios para el Mundial, y el evidente desprecio a los Derechos Humanos por parte de las autoridades qataríes.