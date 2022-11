Cuenta atrás en marcha: llega el Mundial... y la lista de Luis Enrique

Metidos ya en el mes de noviembre, estamos a punto de presenciar algo histórico, un Mundial de fútbol en pleno otoño y que continuará en el invierno. Así, estamos a solo diez días de que comience la cita de Qatar y a 13 de que se produzca el debut de la selección española, que se estrenará en Doha ante Costa Rica.

El Mundial llega casi sin que casi se den cuenta los aficionados, pero no sucede así con los profesionales. Vamos, los futbolistas. Las sospechas sobre jugadores que se están ‘borrando’ de algunos partidos están a la orden del día y el número de sancionados para estos últimos partidos es más elevado de lo habitual. Los entrenadores prefieren no desconfiar, pero es casi imposible que las suspicacias no aparezcan con casos como el de Karim Benzema, que se perdió la última cita mundialista en la que Francia quedó campeona –por el caso de la extorsión a su excompañero Valbuena– y que ahora no parece querer forzar con el Real Madrid, con quien va a estar cuatro partidos seguidos sin jugar y solamente ha disputado tres de los últimos diez encuentros. Todo ello con el club que al final es el que le paga, conviene no olvidar ese detalle.

El interés en España va a estar en la lista de este viernes de Luis Enrique, que ofrecerá una convocatoria que traerá mucha polémica, que nadie lo dude. El asturiano se va a llevar a sus pretorianos y no va a dar su brazo a torcer en casos tan flagrantes como el de Iago Aspas, que no para de meter goles un año tras otro pero que, por lo que sea, no le gusta a Lucho. El debate sobre Piqué lo ha zanjado el propio Geri con su retirada –que estuvo a la altura de su leyenda, marchándose entre insultos al árbitro Gil Manzano–, pero no así el de Sergio Ramos, que sigue postulándose para volver a la Roja cada vez que le ponen delante un micrófono.

Pero Ramos no va a volver. Pese a la endeblez de la posición de defensa central en el combinado nacional, donde solamente el nacionalizado Aymeric Laporte es una verdadera garantía, el seleccionador no tiene ninguna intención de recuperar al camero. Este es el equipo de Luis Enrique, es su líder indiscutible y el hombre más mediático del grupo. Los jugadores están a muerte con él, da igual que tome una decisión u otra, que ponga este o aquel once, que deje de llamar a algún habitual o que convoque a jugadores que no parecen tener los suficientes méritos para vestir la camiseta de la selección española. Y esa es la razón por la que no irá Sergio, un ‘macho alfa’, un jugador cuya personalidad puede perturbar la paz que suele rodear las concentraciones del equipo español. Más si no juega o si llegan los malos resultados.

Este viernes será un día de debate, en el que saldrá el seleccionador que todo español lleva dentro, de acusar a Lucho de sus preferencias azulgranas, de no llamar a los mejores o de solo convocar a los que son de su cuerda. Pero es que eso pasará sean cuales sean los 26 –como máximo– jugadores que elija el asturiano.

Pasadas las habituales quejas porque falta este o aquel, porque no va tal o cual jugador, muchas de ellas condicionadas por la camiseta del equipo de cada uno –sea la del Real Madrid, Barcelona, Atlético, Celta o Getafe–, pues tocará ir a muerte con la selección. Hablamos de un Mundial, de un evento que fue capaz hace 12 años de unir a un país que no destaca precisamente por la fraternidad entre los que piensan diferente. Todos con la Roja y que pasen rápido estos 10 días.