Piqué despeja la gran duda a Ibai: "En algún momento me apetecerá ser presidente del Barça, pero ahora no lo tengo en la cabeza"

"Ahora mismo no lo tengo en la cabeza". Con esa frase, Gerard Piqué ha despejado este miércoles la gran duda que le ha acompañado desde que se retiró hace una semana del fútbol: ¿será el próximo presidente del Barcelona?

"Creo que en algún momento me apetecerá ser presidente del Barcelona. Ahora mismo no lo tengo en la cabeza", ha explicado a Ibai en una entrevista en Twitch. "Tengo ganas de hacer muchísimas otras cosas. Tener la libertad de no estar cada día entrenando ni los fines de semana ocupados con partidos me dará la oportunidad de centrarme en otras cosas. En un futuro sí que me gustaría ayudar al club de mi vida a explotar todo el potencial que tiene".

