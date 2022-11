Mateu Lahoz: "El móvil de un árbitro, cuando hay un error, tiene muchos menos WhatsApps"

Antonio Mateu Lahoz afrontará en Qatar su segundo Mundial, un hito al alcance de muy pocos árbitros a lo largo de la historia. Nacido en el pequeño municipio valenciano Algimia de Alfara, el colegiado internacional habla de cómo afronta esta nueva oportunidad en una entrevista concedida a la RFEF, donde ha señalado que "el móvil de un árbitro, cuando hay un error, tiene muchos menos WhatsApps".

"El fútbol me ha ayudado mucho a conocer mundo, personas y experiencias inolvidables. Por ello vivo cada partido como una experiencia única, con plenitud", explica rodeado de naranjos, su hábitat natural, según recoge la entrevista.

Con más de 15 años de experiencia en el fútbol profesional, tiene muy claro cómo es la profesión a la que ha dedicado su vida. "Los árbitros de futbol no podemos tener malos días… a mí me toca liderar un equipo y hacerlo en plenitud de condiciones. Los árbitros no tenemos pasado, ni futuro, solo presente que es el próximo nombramiento". Y sentencia: "El móvil de un árbitro, cuando hay un error, tiene muchos menos WhatsApps".

Respecto al Mundial de Qatar, tras su experiencia en Rusia hace cuatro años, Mateu Lahoz llega dispuesto a aprovechar al máximo la gran cita del fútbol mundial. "Es indescriptible y algo que no puedes ni soñar... es una nueva oportunidad para disfrutarla sabiendo la responsabilidad que tenemos, que representamos a un país. La experiencia va a ser un grado, ya nos hemos vacunado. Me voy a Doha con toda la ilusión del mundo", destaca.