Chus Mateo suma de nuevo otra derrota frente al colista Casademont: "Hemos reaccionado después del descanso"

El Casademont Zaragoza necesitaba la victoria para convencerse de sus posibilidades y ante la cercanía de encajar un 0-7 en este comienzo de temporada saltó a la pista dispuesto a todo frente al Real Madrid, que no está viviendo su mejor momento de la temporada, y consiguió estrenarse a lo grande (94-89).

Los zaragozanos fueron los que más creyeron en sus posibilidades desde el principio y sin bajar la guardia en ningún momento, a pesar del acelerón final de los madridistas fueron capaces de mantener la concentración.

En demasiadas ocasiones frente a los equipos grandes han remado para terminar feneciendo en la orilla, pero en esta ocasión los rojillos consiguieron su objetivo y se pueden ir al parón con la tranquilidad de contar con un enorme triunfo en su haber que le debe servir para iniciar la remontada a partir de su próxima visita a un rival directo como el Real Betis.

El escolta del Casademont Zaragoza Marcel Ponitka (i) juega un balón ante Sergio Rodríguez, del Real Madrid. EFE

Los rojillos entraron mucho más enchufados que de costumbre al partido y con una mayor intensidad, lo que unido a un buen acierto en los lanzamiento, les permitió ponerse por delante en el marcador desde los primeros instantes ante un rival que no terminaba de encontrar su ritmo de juego.

Chus Mateo entendió pronto que el partido no iba por los derroteros que cabía pensar frente a un rival que todavía debía estrenar su casillero de victorias y antes de los cinco minutos ya había solicitado un tiempo muerto para tratar de poner orden en sus huestes y frenar el ritmo de los locales.

Los madridistas lo intentaban con todos los recursos a su disposición pero no conseguían frenar a un adversario que no tenía nada que ver con el de las seis jornadas anteriores.

Chus Mateo: "Hemos reaccionado después del descanso"

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, no dudó en reconocer que su rival había "merecido la victoria" en un partido en el que su equipo no había estado "a la altura".

"Hemos reaccionado después del descanso y en varias ocasiones pero no nos quedaba tiempo", ha analizado.

De su rival ha destacado que ya había "jugado bien contra el Joventut y estaba en buena dinámica" a la vez que sobre la pista dispusieron "diferentes alternativas con defensas mixtas que han confundido nuestro ataque".

También ha resaltado que los había visto en la cancha "con energía y creo que tienen equipo para haber ganado algún partido antes"

Fisac: "Tenemos equipo para pelear por salvarnos"



Porfirio Fisac, entrenador de Casademont Zaragoza, se mostró satisfecho por el completo partido realizado por su equipo para anotarse la primera victoria de la temporada, pero también avisó de que el triunfo ante el vigente campeón no puede confundirlos.

"No podemos confundirnos por haber ganado al Real Madrid", señaló el técnico, que considera que todavía tienen mucho que hacer para empezar a remontar posiciones en lo que es "un primer paso, pero hay que seguir trabajando".

"Esta es la primera para conseguir el numero de victorias que hay que sumar para salvarse", dijo.

"Que nadie se engañe, tenemos equipo para pelear por salvarnos", insistió, a la vez que reconoció que hasta el momento "el problema más grave" que tenían "era de mentalidad".

Del choque subrayó "dos puntos claves". "Hemos igualado su rebote y no podían dominarnos, lo que nos ha hecho estar siempre en partido, y en defensa hemos provocado muchas pérdidas".

"Siempre que gano pienso que es por mis jugadores. Hemos intentado diferentes acciones defensivas para que no se sintiesen cómodos y también hemos aprovechado los pequeños cambios de reglas de la Euroliga" para imprimir el ritmo que más le convenía a su equipo.

Aunque valoró la importancia de este triunfo, el técnico segoviano no olvidó que ya tuvieron opciones en los dos anteriores encuentros pero no lograron imponerse. "Me hubiera gustado ganar los dos partidos anteriores", concluyó.