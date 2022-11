Bale vuelve a vestirse de héroe en EE UU: un gol suyo lleva a su equipo a levantar la primera MLS de su historia

Gareth Bale formará parte de la historia de Los Ángeles FC para siempre. El galés desempolvó su viejo traje de héroe, ese que ya vistiese durante su periplo en el Real Madrid, para anotar un agónico gol en el penúltimo minuto de la prórroga de la final de la MLS para forzar los penaltis, en los que los angelinos lograron alzar ante su afición su primer campeonato.

Saltó al terreno de juego con ese aura de estrella que no ha dicho su última palabra y, aunque no ha jugado todo lo que esperaba cuando aterrizó en Estados Unidos (solo 347 minutos repartidos en 12 partidos, únicamente dos como titular), Bale no defraudó en un final cargado de suspense.

El reloj sobrepasaba el 97 cuando el expreso de Gales entró en el Banc of California Stadium con 2-2 en el marcador y todo por decidir. Con él en el campo y un jugador menos tras la expulsión de su portero, Maxime Crépeau, LAFC recibieron el tercero a falta de cinco minutos para el pitido final en un añadido de nueve minutos.

El tanto fue obra de Jack Elliott, quien hubiera sido erigido como el héroe de la noche si Bale no hubiese llegado puntual a su cita con la historia. El defensa de los Philadelphia Union marcó un tardío gol en el 85 para llevar a los suyos a la prórroga solo dos minutos después de que Murillo adelantase a los locales, y consiguió el que habría sido el gol de la victoria de no ser por el legendario '11'.

El galés, perro viejo en las finales, se colocó premeditadamente junto al área pequeña y remató con un testarazo de época un balón colgado desde la izquierda por Palacios cuando estaba a punto de cumplirse el minuto 128. El cuero tocó la red, lo que provocó el estallido en un éxtasis de felicidad de jugadores y afición mientras Gareth corría hacia la banda para celebrar que lo había vuelto a hacer.

Poco más había que hacer en los 60 segundos que le restaban al encuentro, que se decidió en los penaltis con otra figura angelina sobresaliendo entre las demás: John McCarthy. El guardameta sustituyó a Crépeau en el 117 y le pidió prestada la capa a Bale para detener dos penales de la tanda, mientras Denis Bouanga y Ryan Hollingshead anotaban los suyos para LAFC y Illie Sánchez marcaba el tercero para terminar de coronar a Los Ángeles.

"Es increíble marcar en finales porque es el momento más importante para un club y, sobre todo, para sus aficionados", apuntó el '11' tras el partido, prometiendo que "intentaré hacer lo mismo en Mundial", dijo bromeando. Su historia en Estados Unidos, eso sí, va para largo porque "hay mucho margen de crecimiento" ahora que ya ha conseguido adaptarse.