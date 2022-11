Carlos Alcaraz y su lucha con Rafa Nadal por ser el número 1 del mundo: "Dependo de mí mismo, no voy a desear el mal a nadie"

Su buen debut en París este miércoles y saberse ya número 1 del mundo pase lo que pase en el torneo galo le ha dado a Carlos Alcaraz la confianza necesaria y en los octavos de final ante Grigor Dimitrov, se vio la mejor versión del español, Sólido con su servicio y agresivo al resto, el murciano pasó por encima del búlgaro para sellar con comodidad su billete para los cuartos de final del último Masters 1000 del año (6-1, 6-3).

Tras ganar el US Open y ponerse así al frente del ranking de la ATP, las actuaciones de Alcaraz fueron algo irregulares. Así, cayó en la Copa Davis ante Felix Auger-Aliassime y sufrió para superar al surcoreano Soon Woo Kwon. Después, sufrió derrotas ante David Goffin en Kazajistán y de nuevo Aliassime en Basilea. Algo no funcionaba del todo bien desde su victoria en el Grand Slam estadounidense.

Físicamente no parecía al 100% y un aparatoso vendaje en su estreno en París confirmó que había sufrido algunas molestias musculares. Sin embargo, ello no le ha impedido ofrecer una gran versión en el cemento parisino. Si ante Yoshihito Nishioka ya se vio a Alcaraz en un buen nivel, ante Dimitrov mostró su ‘versión rodillo’. Con un 4-0 de salida, demostró que no iba a especular y que quería sellar cuanto antes su clasificación.

El bulgaro solamente logró hacer un juego –pese a servir en cuatro ocasiones– y el español se llevó la primera manga por un contundente 6-1.

En el segundo set, el duelo fue algo más igualado. Pese a que Alcaraz no tardó en romper para ponerse 3-1, Dimitrov comenzó a encontrar su juego, igualó el parcial y llegó a tener dos bolas para ponerse break arriba. No las aprovechó, y ahí se acabaron sus opciones: el tenista murciano rompió en el siguiente saque del búlgaro y cerró el choque poniendo el 6-3 final.

Su subida de nivel en este Masters de París es evidente, pero Alcaraz asegura que no tiene nada que ver con la ausencia de presión por la derrota de Nadal. "No salí más relajado por la derrota de Rafa o con más presión. Estoy intentando mostrar mi juego, no dependo de nadie, dependo de mí mismo, no voy a desear el mal a nadie, desear que pierda un jugador, me centraré en mí mismo", afirmó el español sobre su compatriota, actualmente el número 2 del mundo y su máximo rival en la carrera por acabar el año liderando el ranking.

De momento, las cuentas son claras. Si Alcaraz gana en París, da igual lo que hagan Nadal o el resto de sus rivales: acabará el año como número 1 del mundo. "Conforme pasan los días, me voy sintiendo más cómodo. Es una pista que para mi juego me ayuda", dijo sobre la pista parisina, muy rápida.