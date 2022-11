Así fue el primer gol de Pablo Torré con el Barça que casi acaba en lesión

Pablo Torre explicó que "es un sueño jugar la Liga de Campeones" tras debutar como titular en el equipo azulgrana y marcar un gol en el triunfo por 2-4 ante el Viktoria Pilsen.

"Estoy muy feliz. Estoy contento por el resultado y por ayudar al equipo con un gol. Me he acordado de mi familia, de mis amigos y de toda la gente que me apoya en el mundo del fútbol", añadió el joven futbolista español en declaraciones a Movistar+.

El debutante Pablo Torre ganaba la espalda a la defensa local para bajar un centro de Raphinha con la diestra y fusilar a Stanek con la zurda para hacer el 2-4 a un cuarto de hora de finalizar el encuentro.

El primer gol de Pablo Torre con el Barça



Precisamente, tuvo que retirarse en camilla justo después de marcar su tanto. Pero el centrocampista del Barcelona dejó claro que no fue nada relevante: "No ha sido un susto, sabía que eran los gemelos. Está todo bien".

Respecto a los pocos minutos que ha tenido hasta ahora y a la competencia que tiene en el centro del campo, Pablo Torre admitió que "es difícil tener minutos en el Barcelona", pero que se fija "mucho" en los jugadores que tiene a su alrededor "para aprender de ellos".