Griezmann defiende a Simeone tras el desastre del Atleti en Europa: "Es un orgullo trabajar con él"

Tras la dura derrota de los colchoneros con el Oporto por 2-1 en el estadio de Do Dragao, el Atlético de Madrid decía adiós a la máxima competición de la peor forma posible y si la situación no fuese lo suficientemente complicada para el conjunto madrileño, les ha rematado que han quedado últimos de grupo, y por lo tanto no han entrado en la Europa League.

Antoine Griezmann transmitió su apoyo a Diego Simeone, cuando fue preguntado por si su mensaje sigue calando en el vestuario: "Está calando muy bien. Estamos aquí a sus órdenes para trabajar con él, que es un orgullo trabajar con él, para jugar con este club, pero hay que demostrarlo luego en el campo".

El francés también habló sobre la delicada situación de su equipo, ya que afirmó que "es lo que toca si sólo puedes ganar un partido", al tiempo que instó a "ahora apretar el culo, trabajar, cerrar la boca y luchar".

"No merecemos ni pasar a octavos ni a la Liga Europa. Es así. (...) Somos un equipo incómodo si nos lo creemos y trabajamos todos, si estamos todos en la misma dirección. A seguir al entrenador y ya está. Esto es el Atleti. Estamos en el Atleti, porque queremos jugar la Champions, ser parte del club. Hay que luchar, trabajar... Y si no, fuera", afirmó el delantero en declaraciones a Movistar sobre el césped tras el encuentro.

"No tenemos nada que decirle a la afición, gracias por el trabajo que están haciendo en el estadio y fuera de casa, que les escuchamos. No se merecen esto. Ahora, nosotros a apretar el culo y trabajar", insistió.