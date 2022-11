Horario y dónde ver el debut de Rafa Nadal en el Masters 1.000 de París-Bercy

Rafa Nadal vuelve este miércoles a la competición oficial casi dos meses después de su eliminación en el US Open -además de la breve participación en la Laver Cup junto a Federer- en la pista dura del París Rolex Masters, un torneo clave de cara a coger ritmo de competición para la recta final del año.

El actual número dos del mundo arrancará su andadura en los dieciseisavos de final ante el verdugo de su compatriota y amigo Roberto Bautista, Tommy Paul (Rank.31). El americano de 25 años llega en buena dinámica, y seguro no se lo pondrá fácil a un Nadal que no juega al máximo nivel desde su derrota ante Tiafoe en el US Open.

Una victoria metería a Nadal en octavos de final, donde se mediría al campeón del encuentro entre Pablo Carreño y Denis Shapovalov. Pero además del pase, Rafa buscará encontrarse con su mejor tenis, pues tras este certamen disputará una gira de exhibición por América del Sur y luego tratará de conquistar la Copa de Maestros, un título que, como este Masters 1.000 de París, no posee en sus vitrinas.

El encuentro ante Tommy Paul será en la pista central, no antes de las 19.30 horas, y se podrá seguir en directo a través de Movistar+ deportes. Además, tendrán a su disposición toda la información sobre el partido y el torneo en la web de 20 Minutos.