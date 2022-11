España pone a prueba su potencial en la Copa de Naciones Baloncesto Silla de Ruedas

La Copa de Naciones de baloncesto en silla de ruedas reunirá del 4 al 6 de noviembre en Madrid a cinco de las selecciones más potentes del continente europeo con España como anfitriona junto Países Bajos, vigente campeona de Europa; Gran Bretaña, vigente campeona del mundo; Alemania y Polonia.

El torneo, con formato de juego de todos contra todos, reeditará el partido entre España y Gran Bretaña que hace un año jugaron ambas selecciones por el tercer puesto en los Juegos Paralímpicos de Tokio. La victoria de los británicos (58-68) dejó sin medalla de bronce a España.

Abraham Carrión, seleccionador español masculino de baloncesto en silla de ruedas, ha convocado a dieciséis jugadores para la Copa de Naciones: Jordi Ruiz (Thuringia Bulls/GER), Alejandro Zarzuela y Oscar Onrubia (Amiab Albacete), Ignacio Ortega (Alabama WB/USA), Iván Martínez Toscano (Hornets Le Cannet/FRA), Agustín Alejos (Iberconsa Amfiv), Alexis Ruiz (Fundación FDI Villa de Leganés), Amadou Diallo, Dani Stix y Pablo Lavandeira (Ilunion), Asier García, Manu Lorenzo, David Mouriz y Adrián García Ingelmo (Bidaideak Bilbao)y Pablo Zarzuela y Joaquín Robles (UCAM Murcia).

Las dos novedades de la lista son Jordi Ruiz y David Mouriz, que estuvieron en los Juegos Paralímpicos de Tokio y que regresan a la convocatoria respecto a la última cita del pasado mes de junio, en la que España disputó el torneo internacional de Lido d'Ambruzzo. De esa lista se caen Raúl Vega, Biel Carbó, Julio Vilas, Francisco García Quiles, Rubén Viso y Fran Lara, único jugador de los que estuvo en Tokio que no está en la concentración.

"A día de hoy solo nos da la clasificación directa para los Juegos Paralímpicos de París 2024, el oro"

"Esta concentración nos sigue preparando de cara al próximo Europeo en el que el objetivo es conseguir el oro para tener asegurada la plaza en los Juegos de París. Otra cosa es quitarnos una presión que tenemos que tener. A día de hoy solo nos da la clasificación directa el oro y si luego no se consigue ya veremos qué hacemos", declara Abraham Carrión.

"Hemos reducido algunos jugadores y entran otros por el hecho de que hay jugadores que queremos probar. Los que están fuera no lo están del listado final sino de esta concentración porque no podemos llevar tantos. Queremos hacer convocatorias dentro de los propios encuentros porque la idea, para 2023, es que hayamos visto a todos los jugadores del grupo de trabajo en una concentración y competición", confiesa el seleccionador.

La competición, que se disputará en el pabellón deportivo Miguel Guillén Prim de Madrid, está organizada por la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF).