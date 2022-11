Los datos señalan a Simeone mientras el Atlético trabaja en la renovación hasta 2026

El curso 2022/23 no está siendo nada plácido para el Atlético de Madrid, un equipo que no ha cumplido el objetivo de la Champions -pasar a octavos en un grupo al que llegaban como favoritos- y que en tan solo 12 jornadas de liga ya se ha 'descolgado' de Real Madrid y Barcelona pese a mantener la tercera posición en la tabla. Los resultados de las últimas semanas no son nada esperanzadores y apuntan a Siemeone, un entrenador que, pese al runrún que apunta a fin de ciclo, podría ser renovado.

El dato más alarmante de estos días es el que justifica su eliminación en la Liga de Campeones: los rojiblancos encadenan cuatro partidos consecutivos sin vencer en la máxima competición europea. Una racha con la que es prácticamente imposible entrar en la ronda eliminatoria.

Con el sonado desastre del Metropolitano ante el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, el Atlético de Madrid perdió sus opciones de seguir en el camino de la 'Orejona', y se complicó incluso el pase a la Europa League. Este martes los hombres del Cholo están obligados a ganar o, en su defecto, esperar a que el conjunto alemán no mejore ante el Brujas el resultado que ellos consigan ante el Oporto.

Esas cuatro derrotas visibilizan los problemas del técnico argentino en esta competición este año, pero hay números que son aún más demoledores para un entrenador que ha rozado con las yemas de los dedos el ansiado trofeo en dos ocasiones. Y es que el exfutbolista registra tan solo cuatro victorias en sus últimos quince encuentros, once en los últimos 32, lo que resume su paso por Europa desde la fatídica tarde en la que Cristiano Ronaldo (con la Juventus) apeó a los rojiblancos de los octavos de la campaña 2017/18.

Dentro de estas estadísticas se engloban otras que muestran la mayor debilidad de los rojiblancos en Europa, los encuentros fuera de casa. Respecto a esto el dato también es claro, pues ha perdido cinco de sus últimos nueve partidos como visitante en la Liga de Campeones, los tres más recientes de forma consecutiva y sin marcar ningún gol (el 1-0 contra el Manchester City de la pasada campaña más los 2-0 en Leverkusen y Brujas del presente curso).

La liga, también 'cuesta arriba'

El Cholo tan solo registra cuatro victorias en los últimos once partidos de todas las competiciones, concretamente los últimos cuatro que ha disputado su equipo en la competición doméstica: 0-2 al Sevilla, 0-1 al Athletic, 2-1 al Girona y 1-2 al Betis.

LaLiga está siendo, hasta el arranque de la Copa, la mejor competición del equipo madrileño, pero como dejó ver en el último encuentro ante el Cádiz, tampoco muestran en ella su mejor versión de los últimos años. Los colchoneros ahora son terceros con 23 puntos, siete por debajo del Barça y nueve por debajo del Madrid, y el Betis amenaza con el adelantamiento esperando su oportunidad con la misma puntuación.

La renovación, en el aire

El descontento de la hinchada rojiblanca es patente, pero mientras el runrún apunta al fin de ciclo del argentino, en las oficinas del club se trabaja en una ampliación de contrato hasta 2026. Así lo confirmó el diario AS este domingo, asegurando que el nuevo contrato es una muestra de respaldo y de confianza al hombre que ha llevado al Atlético de Madrid a lo más alto.