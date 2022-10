El mensaje de Ibrahimovic a la Ligue 1: "Francia me necesita, tener a Mbappé, Messi y Neymar no te ayuda porque no tienes a Dios"

Su ausencia dentro de los terrenos de juego a causa de una grave lesión no se ha dejado notar en los últimos meses, Zlatan Ibrahimovich, a sus 41 años, sigue siendo muy protagonista incluso desde la enfermería. En esta ocasión, el sueco ha lanzado un dardo a la liga francesa en una entrevista para Canal+ Foot que no ha pasado ni mucho menos desapercibido.

El delantero, figura clave del AC Milan en la conquista del 'Scudetto' del pasado año, se sometió a una operación de rodilla que aún le mantiene apartado de la disciplina de los 'rossoneri'. Pese a ello, Zlatan no ha parado de dejar titulares en unos meses de recuperación con los que espera estar a punto para 2023.

Durante sus últimas comparecencias, el veterano futbolista ha reiterado una serie de opiniones críticas sobre la competición doméstica francesa y su exequipo, el PSG, que ahora posee una de las delanteras más potentes del mundo con Mbappé, Neymar y Messi. Sin embargo, Ibrahimovich no ha dudado en poner su trayectoria en Francia por encima de la de este tridente.

"Desde que me fui de Francia, todo ha ido cuesta abajo. Francia me necesita, yo no necesito a Francia. Incluso si tienes Mbappé, Neymar y Messi, no te ayuda porque no tienes a Dios", sentenció tajantemente.

Ibrahimovich vistió la camiseta del conjunto parisino entre 2012 y 2016, y se convirtió en uno de los máximos goleadores de un club por el que han pasado grandes estrellas.